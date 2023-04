Aniversário de Brasília: 5 curiosidades sobre a capital do Brasil

Conheça fatos interessantes sobre a última cidade planejada e construída do zero no Brasil

Brasília foi planejada do zero pelo urbanista Lúcio Costa, com orientação do renomado arquiteto Oscar Niemeyer Imagem: Edson J Ferreira | Shutterstock

Brasília é a capital federal do Brasil e está localizada na região centro-oeste do país. Conhecida mundialmente por seu projeto arquitetônico modernista e por seus edifícios emblemáticos, ela é também um importante centro político e administrativo do país, onde estão localizadas as sedes do Governo Federal e do Congresso Nacional. Por essa razão, a cidade recebe frequentemente visitas de autoridades nacionais e internacionais, além de sediar importantes eventos e conferências.

Fundada em 21 de abril de 1960, Brasília está completando 63 anos! Então, para marcar o aniversário da última cidade planejada e construída do zero no Brasil, separamos cinco curiosidades. Confira!

1. A construção

Planejada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa e sob orientação do arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, diferentemente da maioria das outras cidades brasileiras, teve sua estrutura planejada desde o princípio. Isso torna a cidade um modelo de planejamento urbano completo e moderno, reconhecido em todo o mundo.

2. Vista aérea

Quando se olha por cima, percebe-se que Brasília apresenta uma semelhança com a forma de um avião. No entanto, essa aparência não foi intencionalmente planejada desde o início. Em uma entrevista à Rádio Nacional AM, o diretor do Patrimônio Histórico e Cultural, Jarbas Marques, revelou que o arquiteto e urbanista responsável pelo projeto original da cidade, Lúcio Costa, havia projetado Brasília com o formato de uma borboleta.

3. A maior bandeira do mundo

Em Brasília, na Praça dos Três Poderes, local onde ficam os prédios que representam o poder Executivo (Palácio do Planalto), Legislativo (Congresso Nacional) e Judiciário (Supremo Tribunal Federal), há uma bandeira do Brasil enorme. Ela foi oficialmente reconhecida pelo Guinness Book como a maior bandeira hasteada em todo o mundo. A bandeira tem 286 m².

Lago Paranoá (Imagem: Fernando Calmon | Shutterstock)

4. Lago Paranoá

O Lago Paranoá é um dos pontos turísticos mais famosos de Brasília, criado durante a construção da cidade através da represa do Rio Paranoá. Nas suas proximidades, é possível encontrar várias opções de lazer e praias artificiais.

5. Sem esquinas

Ao contrário do que se vê em muitas cidades, não existem esquinas em Brasília. Isso se deve ao fato de a cidade ter sido planejada em quadras e setores e de as principais vias terem um formato de “tesoura”. Dessa forma, as ruas se cruzam sem formar esquinas, o que confere uma aparência única à cidade.