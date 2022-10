Aniversário de Fernanda Montenegro: veja 3 filmes marcantes com a atriz

Artista brasileira é grande referência nacional no cinema, na TV e no teatro

Fernanda Montenegro Imagem: Shutterstock

Em 16 de outubro de 2022, a atriz brasileira Fernanda Montenegro completa 93 anos. Grande referência nacional no cinema, na TV e no teatro, a artista tem mais de 70 anos de carreira. Inclusive, atuou em longas marcantes do cinema brasileiro. Em 2021, a atriz foi “imortalizada” em cerimônia de posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), quando recebeu a Cadeira 17 da Academia.

Além disso, Fernanda Montenegro já foi indicada ao Oscar de ‘Melhor Atriz’ por sua atuação no filme “Central do Brasil”, de 1998. Também foi a primeira brasileira a receber o Emmy Internacional de ‘Melhor Atriz’ por “Doce Mãe”, em 2013.

Para celebrar a vida da artista, listamos 3 produções que marcaram a sua trajetória no cinema.

1. Central do Brasil (1998)

2. Doce de Mãe (2012)

Filme “Doce de Mãe” (Imagem: Reprodução/Globoplay)

Dona Picucha é uma senhora de 85 anos muito bem-humorada e animada. Porém, a vida dela e dos quatro filhos (Sílvio, Elaine, Fernando e Susana) muda completamente quando Zaida, empregada doméstica e sua amiga, anuncia que vai se casar e deixará o emprego. Zaida trabalha na casa há 27 anos e sempre cuidou de Dona Picucha. A partir disso, os filhos começam a se perguntar quem cuidará da mãe. O longa virou minissérie e, em 2015, levou o Emmy Internacional na categoria de ‘Melhor Comédia’.

3. O Auto da Compadecida (2000)

A trama conta as aventuras de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), dois nordestinos que vivem se metendo em confusão para conseguir ganhar dinheiro. No filme, Fernanda Montenegro interpreta a Compadecida (Nossa Senhora Virgem Maria). Ela é convocada para ajudar João Grilo no momento de seu julgamento final. O filme é baseado na peça teatral de Ariano Suassuna.