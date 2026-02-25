Anjo da guarda de cada signo: saiba como se conectar com ele

Conheça práticas que fortalecem a ligação com seu anjo e harmonizam corpo, mente e espírito

O anjo guardião de cada signo atua como guia, protetor e inspirador ao longo da vida Imagem: UMB-O | Shutterstock) </p>

Cada signo do zodíaco possui uma vibração espiritual específica e, junto dela, um anjo guardião que atua como guia, protetor e inspirador ao longo da vida. Conectar-se com esse anjo fortalece a intuição, traz equilíbrio emocional e ajuda a alinhar decisões com o propósito da alma. A seguir, descubra qual é o anjo do seu signo e como ativar essa conexão com ele o dia a dia!

Áries — Anjo Samuel

Os arianos podem se conectar com o anjo Samuel acedendo uma vela branca ou vermelha Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

O anjo Samuel atua na coragem, iniciativa e liderança. Como se conectar? Acenda uma vela vermelha ou branca e faça uma prece pedindo clareza antes de agir. Respirações profundas ajudam a canalizar a força sem impulsividade.

Touro — Anjo Anael

O silêncio bem direcionado fortalece a conexão do taurino com o anjo Anael Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

As virtudes do anjo Anael são amor, estabilidade e prosperidade. Busque ambientes calmos, contato com a natureza e agradeça em voz alta pelas pequenas conquistas. O silêncio bem direcionado fortalece a conexão.

Gêmeos — Anjo Rafael

Ao fazer leituras inspiradoras e ter diálogos honestos, o geminiano amplia a sintonia com o anjo Rafael Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

O anjo Rafael rege a comunicação, a cura e a sabedoria. Para se conectar com o arcanjo, escreva ou verbalize pedidos com intenção clara. Leituras inspiradoras e diálogos honestos ampliam a sintonia com esse anjo.

Câncer — Anjo Gabriel

Ao meditar antes de dormir e ouvir a própria intuição, o canceriano abre o canal espiritual com o anjo Gabriel Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

O anjo Gabriel atua na sensibilidade, proteção e intuição. Reserve momentos de recolhimento, especialmente à noite, para se conectar com sua energia. Meditar antes de dormir e ouvir a própria intuição ajuda a abrir o canal espiritual.

Leão — Anjo Miguel

Atos de coragem do leonino fortalecem a presença do anjo Miguel Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

As virtudes do anjo Miguel são proteção, força e justiça. Como se conectar? Visualize uma luz azul envolvendo o corpo e afirme sua verdade com o coração aberto. Atos de coragem consciente fortalecem a presença desse anjo.

Virgem — Anjo Metatron

A meditação ajuda o virginiano a alinhar mente e espírito com o anjo Metatron Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

O arcanjo Metatron atua na organização, discernimento e evolução espiritual. Por isso, práticas de rotina consciente, como meditação guiada ou organização do espaço, ajudam a alinhar mente e espírito.

Libra — Anjo Jofiel

Momentos de contemplação estética do libriano elevam a frequência do anjo Jofiel Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Virtudes como harmonia, beleza e equilíbrio emocional são regidas pelo anjo Jofiel. Cultive ambientes agradáveis e pratique a gratidão. Momentos de contemplação estética elevam a frequência desse anjo.

Escorpião — Anjo Azrael

Rituais de encerramento e introspecção profunda favorecem a ligação do escorpiano com o anjo Azrael Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

As virtudes do anjo Azrael são transformação, desapego e renascimento. Sendo assim, permita-se soltar o que já não faz sentido. Rituais de encerramento e introspecção profunda favorecem essa ligação.

Sagitário —

Ao fazer meditações ao ar livre o sagitariano desperta a presença do anjo Zadkiel Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Fé, expansão e sabedoria espiritual são regidos pelo anjo Zadkiel. Por isso, meditações ao ar livre e reflexões sobre propósito despertam a presença desse anjo. Confie no fluxo da vida.

Capricórnio — Anjo Cassiel

Preces feitas com foco e compromisso fortalecem o apoio espiritual do anjo Cassiel ao capricorniano Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

As virtudes do anjo Cassiel são disciplina, responsabilidade e amadurecimento. Como se conectar: pratique o silêncio e a constância. Preces feitas com foco e compromisso fortalecem o apoio espiritual.

Aquário — Anjo Uriel

Ideias criativas e altruísmo ampliam a sintonia do aquariano com o anjo Uriel Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Iluminação, inovação e consciência coletiva são regidos pelo anjo Uriel. Busque momentos de insight e estudos espirituais. Ideias criativas e altruísmo ampliam a sintonia.

Peixes — Anjo Sandalphon

Música, oração e práticas intuitivas são pontes diretas do pisciano com o anjo Sandalphon Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Algumas virtudes, como compaixão, espiritualidade e conexão divina são atribuídas ao anjo Sandalphon. Como se conectar? Música, oração e práticas intuitivas são pontes diretas. Confie nos sinais sutis e na sensibilidade do coração.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.