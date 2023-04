Aprenda a cuidar dos cabelos antes e depois dos exercícios físicos

Confira as dicas da especialista para garantir a saúde dos seus fios todos os dias

Mantenha seus cabelos saudáveis e bonitos com estas dicas Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Hoje uma corrida, amanhã presença confirmada na aula de natação e, então, o corpo tem a atenção que merece. Mas será que os cabelos estão recebendo o devido tratamento depois do estica, lava e puxa de todo dia na academia?

De acordo com Patrícia Maciel, tricologista e terapeuta capilar, lavar os cabelos todos os dias após a prática de atividade física não danifica nem apodrece os fios. “Não somente a prática de esportes frequente, como também a poluição a que estamos expostos, suja os fios, forma toxinas e resíduos que diminuem a circulação e a oxigenação do couro cabeludo, prejudicando a célula viva dos fios”, explica.

Escolhendo o produto ideal

​O principal problema não está em lavar e, sim, em como fazê-lo. Patrícia Maciel sugere utilizar produtos leves, xampus sem peso, sem cor, livre de parabenos (conservantes) e sem sal. Ela explica que o sal é um espessante, mas deixa resíduos na raiz e desidrata os fios.

“Atualmente, existem produtos que chamamos de less free (livre de parabenos) ou aqueles sem propriedades específicas, que chamamos de neutro (com pH levemente ácido). Estes são indicados para uso diário”, complementa. Além de escolher o cosmético mais adequado, a terapeuta capilar ressalta que a temperatura da água não deve ultrapassar os 27°C.

Cuidados com os fios para a natação

Para as praticantes de natação, o tormento está em livrar-se dos efeitos do cloro. “O produto é usado na água para desinfecção e eliminação de microorganismos patogênicos. Para completar, a limpeza da piscina está associada ao cobre e ao alumínio, que causam ainda mais danos aos cabelos”, argumenta a tricologista Patrícia Maciel.

Os fios ficam ressecados, principalmente se estiverem sob efeitos químicos como tinturas, luzes ou alisamentos. Por isso, antes de mergulhar, a especialista sugere umidificar os fios com borrifadas de água termal. “Assim, os componentes tóxicos irão aderir menos, uma vez que os fios inflam e retêm os metais e químicos presentes na piscina”, detalha. Outra dica é impermeabilizar os fios com óleo de argan, por exemplo.

Xampus mentolados ou à base de extratos vegetais são ideais para limpar e refrescar o couro cabeludo (Imagem: O_Lypa | Shutterstock)

Produtos para usar após as aulas

Para extrair essa química toda, Patrícia Maciel indica os xampus mentolados ou à base de extratos vegetais. “Os produtos à base de fitoterápicos como aloe vera (babosa), camomila, maracujá e lavanda também são recomendados, pois refrescam e acalmam”.

No último enxágue, use um litro de água mineral com uma colher de vinagre de maçã. Assim, você acidifica os fios e equilibra a distorção ocorrida com o pH dos cabelos e do couro cabeludo. Em seguida, os fios devem ser muito bem hidratados e selados com fórmulas lipossolúveis.

Utilize protetor solar nos cabelos

O uso de protetor solar também nos cabelos protege os fios da exposição solar, auxilia a manter a cor natural ou da química (sem desbotá-la) e protege as cutículas, camada superficial dos fios. “Dessa forma, você mantém a integridade dos cabelos sem ressecá-los ou sem aquele aspecto de fios elétricos e quebradiços causados por efeitos de águas cloradas, vento e sol”, conclui a tricologista.