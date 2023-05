Aprenda a fazer maquiagem grunge e burgundy

Especialistas elencam dicas para acertar na hora de montar a maquiagem e arrasar nas combinações

Tons escuros na maquiagem são tendência o ano todo Imagem: alionabirukova | Shutterstock

Na maquiagem, tons escuros (além dos clássicos vermelhos e vinhos) reinam em qualquer época do ano. A tendência da make grunge, por exemplo, aparece nas maquiagens com os olhos pretos, marrons ou acinzentados esfumados. Esse tipo de maquiagem tem um ar despojado, com cara de que já foi usada por muitas horas. Para você não errar na hora de montar a make, separamos dicas de diversos especialistas. Confira!

Grunge

Esse termo remete ao Rock dos anos 80/90 – marcado pelo visual bagunçado. Na maquiagem, ele destaca os olhos com um esfumado bem preto. “Quem deseja aderir a este estilo pode ter como referência as musas Brody Dalle e Courtney Love, que abusam de uma make grunge mais forte e mal-acabada. Lembre-se: sem exagerar muito”, aconselha o maquiador Valdeir Rodrigues.

Como fazer?

A maquiagem é simples, garante a maquiadora Cristiane Vilela. “Olhos esfumados em preto e marrom escuro na pálpebra superior e logo abaixo dos olhos. A parte de baixo é essencial para caracterizar o estilo, e deve estar bem esfumada. Os olhos podem ter, ou não, brilho. O batom pode ser nude ou vermelho”, descreve. Confira o passo a passo elaborado pela maquiadora para fazer esse estilo de maquiagem:

Aplique sombra cor marrom escuro ou preta em toda pálpebra móvel e logo abaixo dos olhos;

Esfume bem e faça um traço grosso com lápis preto macio rente aos cílios;

Esfume novamente para não marcar e na linha d’água passe lápis preto ou marrom;

Aplique rímel e finalize com batom nude ou vermelho.

Burgundy costuma ser utilizado com maquiagem mais leve (Imagem: Snezhana_G | Shutterstock)

Burgundy

Essa cor pode ser encontrada em batons, sombras e esmaltes. “O Burgundy é um vinho com fundo marrom. Normalmente aparece nos batons junto com uma maquiagem mais neutra, unhas e até mesmo no cabelo”, explica a maquiadora Giovanna Elena.

“Por ser uma cor sóbria e chique, vem apontando nas passarelas como uma cor curinga. Acho deslumbrante o olho bem esfumado com esta cor e, no canto externo, um preto bem suave. Ou optar por um olho bem nude e a boca bem burgundy. Os esmaltes também são um arraso, pode optar pelo efeito fosco ou cintilante”, aconselha Valdeir Rodrigues.

Como compor a maquiagem usando a cor

Para compor um look usando o burgundy, a maquiadora Giovanna Elena aconselha mesclar com tons neutros. “O blush vem em um tom de saúde, quase nada, um rubor que se funde bem com a cor da pele”, ensina. O importante é deixar o look harmônico. “Pele preparada com primer, corretivo e base. Olhos discretos, com sombra clara em tom marrom, ou pó iluminador, batom burgundy, além de delineador e rímel”, finaliza Cristiane Vilela.