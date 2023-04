Aprenda a fazer receita de casatiello para a Páscoa

Veja como preparar esse pão típico italiano para celebrar o feriado

Casatiello de Páscoa Imagem: Mokapest | Flickr

O casatiello é um pão tradicionalmente consumido na Itália, sobretudo durante a Páscoa. Preparado a base de ovo, farinha de trigo, fermento, açúcar e sal, ele é um dos pratos favoritos dos amantes da culinária italiana, especialmente durante as reuniões entre amigos e familiares.

Conforme explica Daniel Frenda, especialista em cozinha Italiana, de acordo com a tradição, desde a quinta-feira Santa, esta e outras delícias tradicionais começam a ser preparadas no país. Entre as receitas principais de uma mesa de Páscoa napolitana, este pão é certamente um dos mais apreciados, não apenas por seu sabor único, mas também por seu valor simbólico: pois ele é, de fato, a receita que celebra a ressurreição de Cristo para os italianos.

A seguir, o chef Daniel Frenda ensina como preparar essa deliciosa receita. Veja!

Casatiello de Páscoa

Ingredientes

215 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico fresco

1 colher de chá de açúcar

130 ml de água gelada

1 pitada de sal

60 g de banha de porco

200 g de salame fatiado finamente

130 g queijo caciocavallo cortado em cubos

50 g de queijo grana padano ralado

Orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

3 ovos caipira

50 g de farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento biológico e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa para incorporar. Junte o sal e a banha de porco e misture até obter uma massa homogênea. Após, separe 25 g de massa e divida o restante em duas partes iguais, modelando no formato de uma bolinha. Deixe descansar até dobrar de volume.

Montagem

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra as duas bolinhas de massa no formato de um retângulo. Em uma das massas, espalhe um pouco de banha de porco, faça uma camada com metade do salame e outra com metade do queijo caciocavallo. Polvilhe com orégano e pimenta-do-reino. Cubra com a outra parte da massa. Acrescente o restante do recheio e enrole a massa no formato de rocambole.

Torça o rocambole formando um círculo e disponha em uma assadeira untada com banha de porco. Pincele o casatiello com banha de porco e deixe descansar até dobrar de volume. Após, coloque os três ovos crus sobre a massa e decore fazendo cruz com a massa reservada. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Por Talita Gomes Ferreira Santos