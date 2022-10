Aprenda a preparar gelatina colorida vegana

Confira como fazer essa deliciosa sobremesa sem ingredientes de origem animal

Gelatina colorida vegana Imagem: Shutterstock

A gelatina colorida é uma sobremesa fácil de preparar e que pode ser feita sem ingredientes de origem animal. Além disso, você pode adaptar os ingredientes ao seu gosto. Por isso, selecionamos uma receita saborosa para você aproveitar. Inclusive, é uma opção perfeita também para quem deseja uma opção mais natural.

Gelatina colorida vegana

Ingredientes

Gelatina branca

1 xícara de chá de leite de coco caseiro

Açúcar a gosto

a gosto 1/2 colher de chá de ágar-ágar

Gelatina amarela

1/2 xícara de chá de suco de maracujá natural

Açúcar a gosto

1/2 colher de chá de ágar-ágar

Gelatina vermelha

1/2 xícara de chá de suco de morango natural

de suco de morango natural Açúcar a gosto

1/2 colher de chá de ágar-ágar

Gelatina verde

10 folhas de hortelã

Açúcar a gosto

1/4 de xícara de chá de água

1/2 colher de chá de ágar-ágar

Modo de preparo

Gelatina amarela

Coloque o suco de maracujá natural e adoçado em uma panela com o ágar-ágar e cozinhe em fogo baixo por 3 minutos após a fervura. Mexa sempre para não empelotar. Coloque em um pote e leve à geladeira até endurecer.

Gelatina vermelha

Coloque o suco de morango natural e adoçado em uma panela com o ágar-ágar e cozinhe em fogo baixo por 3 minutos após a fervura. Mexa sempre para não empelotar. Coloque em um pote e leve à geladeira até endurecer.

Gelatina verde

No liquidificador, bata as folhas de hortelã com a água e o açúcar. Peneire e, se precisar, complete com água para obter 1/4 de xícara de chá de suco de hortelã. Em uma panela, coloque o suco e o ágar-ágar. Cozinhe por 3 minutos em fogo baixo após a fervura. Mexa sempre para não empelotar. Coloque em um pote e leve à geladeira até endurecer.

Gelatina branca

Faça essa gelatina após retirar as outras da geladeira e cortar em cubos. Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o ágar-ágar e leve ao fogo baixo. Cozinhe por 3 minutos, sem parar de mexer. Em um refratário de vidro, misture os cubos de gelatina. Em seguida, adicione a gelatina branca e leve à geladeira até ficar firme.