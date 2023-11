Aprenda a preparar maionese, mostarda e ketchup em casa

Confira receitas deliciosas para servir com sanduíches ou usar em outros pratos

Maionese, mostarda e ketchup são três itens deliciosos para servir com sanduíches. Porém, eles também podem ser utilizados separadamente em receitas para agregar ainda mais sabor. E o melhor de tudo: podem ser preparados em casa para evitar os industrializados. A seguir, confira 3 receitas de maionese, mostarda e ketchup que você precisa experimentar!

Mostarda caseira

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de sementes de mostarda moídas

1/2 xícara de chá de água filtrada

2 colheres de sopa de soro de iogurte

2 colheres de chá de sal marinho

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma pasta homogênea. Se necessário, adicione mais água para acertar a consistência. Após, transfira a maionese para um recipiente com tampa e leve à geladeira. Consuma normalmente no dia a dia.

Maionese

Ingredientes

1 gema de ovo

1 colher de sopa de suco de limão

250 ml de óleo gelado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o ovo, o suco de limão e o sal e bata até incorporar. Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, despeje o óleo primeiro em gotas e depois em fio sobre a mistura. Faça isso de maneira bem devagar até a maionese ficar firme. Sirva em seguida.

Ketchup

Ingredientes

5 kg de tomate maduro sem sementes e picado

sem sementes e picado 200 g de pimentão vermelho sem sementes e picado

800 g de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de pimenta-do-reino em grão

1 colher de chá de pimenta-da-jamaica em grão

1 colher de chá de cravo-da-índia

2 canelas em pau

1/2 colher de chá de mostarda em pó

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

6 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal marinho

2 xícaras de chá de vinagre branco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os tomates e os pimentões e bata bem. Após, passe a mistura em uma peneira para retirar as cascas. Volte ao liquidificador, adicione a cebola e bata novamente até incorporar. Em seguida, coloque o molho em uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até reduzir em um terço do volume inicial. Reserve.

Em outra panela, coloque o vinagre, o alho, a pimenta-do-reino, a pimenta-da-jamaica, a canela e o cravo e misture bem. Leve ao fogo baixo para cozinhar por 30 minutos. Depois, desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma peneira, coe a mistura. Acrescente metade à panela com o molho de tomate e reserve.

Em outro recipiente, coloque o restante da mistura com o vinagre. Junte a mostarda em pó, os açúcares e o sal e mexa bem. Depois, despeje a mistura na panela com o molho de tomate e misture. Espere esfriar, disponha o ketchup no liquidificador e bata novamente até obter uma textura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e guarde na geladeira. Sirva no dia a dia.