Aprenda a preparar moqueca vegana

Confira como fazer esse delicioso prato sem ingredientes de origem animal

Moqueca vegana Imagem: Shutterstock

A moqueca é um prato normalmente preparado com peixe, mas é totalmente possível recriar a receita utilizando vegetais. Com ingredientes como banana e palmito, a moqueca mantém todo o sabor, textura e beleza. Por isso, confira uma versão vegana e teste novos sabores!

Moqueca vegana

Ingredientes

3 bananas da terra cortadas em rodelas

da terra cortadas em rodelas 2 tomates frescos picados

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

100 ml de molho de tomate

1 pimentão verde picado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

Salsa, cebolinha e coentro a gosto

Azeite de dendê e azeite de oliva a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com o azeite, doure o alho, a cebola, o pimentão e o gengibre ralado. Em seguida, acrescente os tomates frescos, o molho de tomate e o leite de coco. Abaixe um pouco o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Reserve. Em uma frigideira, frite as bananas no azeite de oliva e salpique sal e pimenta. Em seguida, acrescente as bananas à panela. Por último, coloque a salsinha, a cebolinha e coentro por cima. Sirva em seguida.