Aprenda a preparar pizza afrodisíaca para celebrar o Valentine’s Day

Aprenda a preparar uma deliciosa pizza de chocolate com castanha-de-caju e pimenta para aquecer a relação

Pizza de chocolate com castanha e pimenta Imagem: Shutterstock

No dia 14 de fevereiro é celebrado nos Estados Unidos, e algumas regiões da Europa, o ‘Valentine’s Day‘, semelhante ao que é conhecido no Brasil como ‘Dia dos Namorados’. Para tornar a ocasião romântica, os casais costumam investir em surpresas e jantares com vinhos e comidas, como as tradicionais pizzas.

Devido a sua versatilidade e sabor, esse prato é uma das escolhas favoritas entre os casais e, se preparado com os ingredientes corretos, ele pode produzir ‘dates’ inesquecíveis. Isso porque a combinação entre elementos pode apimentar ainda mais a relação.

Pensando nisso, o pizzaiolo e proprietário da Pizzaria Todo Sabor, João Bispo, ensina uma receita de pizza doce com ingredientes afrodisíacos para mexer com os sentidos dos enamorados. Confira!

Pizza de chocolate com castanha e pimenta

Ingredientes

Massa

300 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de gordura vegetal

150 ml de água morna

10 g de fermento biológico

1 colher de sopa de açúcar

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal a gosto

340 g de leite condensado

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de chocolate meio amargo picado

1 pimenta dedo-de-moça picada

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de conhaque

Água para cozinhar

Castanha-de-caju picada para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar. Regue com a água e, com a ajuda de uma colher, misture bem até dissolver tudo. Deixe descansar até a mistura começar a espumar. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Faça uma abertura no centro e despeje a mistura reservada. Adicione a gordura vegetal e a pimenta dedo-de-moça e mexa bem.

Em seguida, sove a massa até obter uma consistência lisa e transfira para um recipiente untado com azeite. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo, formando um disco. Coloque a massa sobre uma assadeira, dobre as laterais para formar as bordas e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, despeje o leite condensado sobre a massa, espalhe e reserve.

Recheio

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para aquecer, tomando cuidado para não ferver. Em outra panela pequena, coloque o chocolate e encaixe sobre a panela no fogo. Mexa o chocolate levemente até que ele derreta completamente. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e o conhaque e mexa até alcançar uma cor homogênea e brilhosa. Por último, coloque a pimenta dedo-de-moça e misture para incorporar com a ganache. Despeje a mistura sobre o disco de pizza e espalhe com a ajuda de uma espátula. Polvilhe com a castanha-de-caju e sirva em seguida.

Por Julia Vitorazzo