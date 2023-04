Aprenda a usar corretivo colorido para camuflar as olheiras

Maquiadora explica como escolher a cor certa para uniformizar o tom da pele

Camufle as olheiras com corretivo Imagem: Anna Demianenko | Shutterstock

Olheiras são um problema comum que pode afetar a aparência facial. A pigmentação escura ao redor dos olhos pode ser resultado de fatores como cansaço, estresse, alergias ou, até mesmo, genética. Existem variados tipos de olheiras, e no caso das pigmentadas, aquelas que deixam marcas escuras na pálpebra inferior, podem ser disfarçadas com corretivo. No entanto, dependendo do tom da olheira, somente o corretivo da cor da pele não cobre completamente as manchas.

Para isso, existem os corretivos de camuflagem, que são aqueles coloridos. Mas como usá-los? Para neutralizar os tons, é preciso combinar cores opostas. A seguir, a maquiadora Gabi Diomkinas ensina como utilizar as cores certas para disfarçar a pigmentação escura ao redor dos olhos.

Olheiras arroxeadas

É comum em pessoas muito brancas, louras, com tendência a se ruborizar. Neste caso, o corretivo indicado é o amarelo.

Olheiras esverdeadas

Costumam aparecer em pele negra. Neste caso, o corretivo indicado é o rosado.

Para disfarçar as olheiras, é indicado aplicar o produto sempre dando leves batidinhas com o dedo anelar (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

Olheiras amarronzadas

Comum em quem se bronzeia com facilidade ou tem a pele negra. Neste caso, o corretivo indicado é o bege.

Olheiras acinzentadas

São típicas em pessoas que têm olheiras naturalmente, por questões hereditárias. São escuras, bem visíveis e difíceis de esconder. Neste caso, o corretivo indicado é o laranja.

Como aplicar?

Em todos os casos, o indicado é aplicar o produto sempre dando leves batidinhas com o dedo anelar. Use uma esponja ou um pincel, até a completa aderência. Depois, aplique um corretivo da cor da sua pele por cima do corretivo de camuflagem.

Seguindo essas dicas e escolhendo os produtos certos, sua maquiagem ficará muito mais bonita. Depois de preparar a pele da maneira correta, você pode começar a maquiar os olhos e a boca!