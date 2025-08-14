Aprenda rituais para aproveitar todas as fases da Lua

Desde os tempos mais antigos, diferentes culturas observam o movimento do céu como um

Estar “de bem” com a Lua significa agir no tempo certo para colher benefícios, enquanto o oposto pode trazer atrasos ou obstáculos Imagem: bupropion | Shutterstock

Desde os tempos mais antigos, diferentes culturas observam o movimento do céu como um guia para decisões importantes. Entre todos os elementos que compõem esse espetáculo, há um que, apesar de não emitir luz própria, brilha ao refletir a claridade do Sol, revelando à Terra diferentes porções de sua face iluminada. Essas variações, chamadas de fases, não apenas encantam pelo visual, mas também são vistas como indicadoras de momentos mais ou menos favoráveis para agir.

Diz-se que alguém está “de bem com a Lua” quando o momento tende a favorecer determinadas iniciativas, já que a energia desse ciclo impulsionará resultados positivos. Por outro lado, estar “de mal com a Lua” representa períodos em que é prudente adiar determinadas ações para evitar entraves ou desfechos insatisfatórios. Ao compreender essa dinâmica, é possível harmonizar escolhas e expectativas com um ritmo natural maior. A seguir, veja o que fazer e evitar em cada fase da Lua!

Lua Cheia

A Lua Cheia é a Lua das grandes emoções, tanto para homens quanto para mulheres Imagem: Fernando Astasio Avila | Shutterstock

Toda a face iluminada da Lua está voltada para a Terra. A Lua está no céu durante toda a noite, com a forma de um disco completo. É a Lua das grandes emoções, seja raiva ou amor, tanto para homens quanto para mulheres. É usada para aumentar a energia, qualquer desejo ou intenção. Os dias mais fortes são o dia anterior à entrada da Lua Cheia, o dia da entrada e o dia seguinte, que são os momentos ideais para trabalhar sua energia. Nesse período, a mulher se sente mais protegida e acolhida pela mãe.

De bem com a Lua Cheia

Começar atividades que exijam cooperação entre pessoas;

Cortar cabelo para crescimento com fios mais fortes e volumosos;

Divulgar novas ideias;

Fazer atividades ao ar livre com grande número de pessoas;

Fazer mudança de residência;

Iniciar atividades de curta duração e com sucesso garantido;

Marcar atividades de lazer à noite;

Organizar eventos com grande presença de público;

Promover encontros e atividades sociais;

Maior número de nascimentos ocorre nesse período.

De mal com a Lua Cheia

Evitar cirurgias devido ao maior risco de hemorragias e infecções;

Não fazer dietas para emagrecer, pois é mais difícil perder peso;

Tendência a insônias, sendo melhor sair à noite;

Maior propensão a acidentes de trânsito.

Cores

Vermelho e rosa.

Lua Crescente

A fase de Lua Crescente é indicada para magias de prosperidade Imagem: GreenSprocket | Shutterstock

Metade do disco lunar iluminado é visível da Terra. Vista do hemisfério sul, a Lua lembra a letra “C” (no hemisfério norte, parece um “D”). Essa fase é indicada para magias de prosperidade, amor e crescimento — seja financeiro, de saúde ou espiritual.

De bem com a Lua Crescente

Veja o que fazer:

Assinar contratos e papéis;

Começar estudos e aperfeiçoamentos;

Iniciar poupança e investimentos;

Cortar cabelo para crescimento rápido;

Esclarecer mal-entendidos;

Fazer dietas para aumentar peso;

Realizar lançamentos e exposições;

Começar atividades que exijam público;

Iniciar atividades com resultados a curto e médio prazo;

Dar início a projetos ligados ao ensino e novos empreendimentos.

De mal com a Lua Crescente

Confira as orientações:

Evitar dietas para emagrecer, pois o processo é dificultado.

Cores

Laranja e amarelo.

Lua Minguante

A fase de Lua Minguante é indicada para magias de eliminação de obstáculos Imagem: UA-Visions| Shutterstock

Metade do disco iluminado pode ser visto, mas a Lua parece invertida em relação à crescente. Vista do hemisfério sul, lembra um “D” (no norte, um “C”). É o período para magias de eliminação de obstáculos, abertura de caminhos e limpeza.

De bem com a Lua Minguante

Bom momento para cirurgias;

Começar dietas para emagrecer;

Cortar despesas e rever orçamento;

Cortar cabelo para conservar o corte;

Encerrar dívidas e pendências;

Finalizar tarefas inacabadas;

Organizar papéis;

Fazer depilação e limpeza de pele;

Iniciar eventos que exijam estudo e concentração;

Parar hábitos e vícios;

Planejar novos projetos;

Resolver assuntos do passado;

Iniciar tratamentos de desintoxicação.

De mal com a Lua Minguante

Evitar atividades que requeiram divulgação;

Não abrir negócios;

Não fazer lançamentos e exposições;

Não iniciar nada que demande crescimento ou extroversão.

Cores

Preto e lilás.

Lua Nova

A Lua Nova é a Lua do descanso e da renovação Imagem: WillDora | Shutterstock

A face iluminada não pode ser vista da Terra. A Lua está na mesma direção do Sol e aparece no céu durante o dia. É a Lua do descanso, meditação e renovação. Para as bruxas, é momento de poder e para os magos, momento de maior força mágica.

De bem com a Lua Nova

Realizar investimentos;

Negociar imóveis;

Iniciar atividades ligadas ao ensino;

Começar projetos com resultados a médio prazo;

Iniciar obras e construções;

Introduzir algo novo em projetos já em andamento;

Organizar tarefas cotidianas;

Período de fertilidade , favorável à concepção;

, favorável à concepção; Momento propício para criar em todos os sentidos.

De mal com a Lua Nova

Confira as orientações:

Evitar cirurgias no dia exato do início da Lua Nova.

Cor

Branco.

Por Rodrigo Almeida