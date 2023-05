Astrologia: descubra o que significa Revolução Solar  

Astróloga explica o que acontece quando o Sol retorna para o ponto exato do momento do seu nascimento

Revolução Solar é um guia anual focado no período de aniversário das pessoas Imagem: Tanya Antusenok | Shutterstock

Todo mundo traz no Mapa Astral um posicionamento solar, ou seja, um grau exato onde o Sol se encontrava no céu no momento que a pessoa nasceu. A Revolução Solar acontece ano a ano, exatamente quando o Sol retorna para o ponto exato do momento do seu nascimento.

“Normalmente é feito um Mapa de Revolução Solar para a pessoa saber a tônica de seu ano. Ele é feito pertinho do aniversário e tem seu período de validade até o próximo aniversário”, explica a astróloga Vivi Pettersen. O período da Revolução Solar é o momento de renovação das energias, quando é possível reativar os aspectos individuais, brilho próprio, intensidade e luz.

Enquanto o mapa astral pode ser considerado um guia da personalidade da pessoa – ou até mesmo um manual da vida dela; a Revolução Solar é um guia anual, totalmente focado no ciclo correspondente ao período entre um aniversário e outro.

Quando o Sol retorna para a mesma posição do momento do nascimento da pessoa, as energias dela são renovadas e um novo ciclo se inicia. A Revolução Solar permite a leitura das novas aprendizagens e dos desafios que irão surgir nos próximos 12 meses.

Revolução solar, assim como o Mapa Astral, também mostra os signos e as posições dos planetas (Imagem: Bada1 | Shutterstock)

Mapa Astral e Revolução Solar: qual a diferença?

Assim como o mapa astral, a Revolução Solar mostra os signos e as posições dos planetas dentro das casas, dividas em cúspides e com os circuitos de linhas. Também indica o signo ascendente daquele ano e as demais energias que estarão influenciando o ano analisado.

Quando fazer o mapa de revolução solar?

O momento ideal para fazer a Revolução Solar é perto do aniversário (poucos dias antes ou depois). Assim, a pessoa pode começar a se preparar para o novo ciclo, sabendo dos desafios que poderá experimentar. Também entenderá os períodos em que as energias estarão mais alinhadas com o seu interesse. Para fazer a Revolução Solar é preciso saber a hora, o local e a data de nascimento e a cidade em que a pessoa pretende passar o aniversário (ou passou seu aniversário, caso a consulta seja feita após o aniversário).