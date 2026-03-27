Atividade física: 7 razões para se movimentar e transformar sua rotina

Mais do que estética ou desempenho, a prática está diretamente ligada à prevenção de doenças e à garantia do bem-estar

Uma rotina mais ativa pode impactar diretamente energia, sono e qualidade de vida Imagem: PeopleImages | Shutterstock) </p>

Um olhar mais atento para escolhas cotidianas faz diferença a longo prazo. Em meio a rotinas aceleradas, longas horas sentadas e altos níveis de estresse, a atividade física surge como uma das ferramentas mais acessíveis e poderosas para promover equilíbrio e bem-estar.

Mais do que estética ou desempenho, o movimento está diretamente ligado à prevenção de doenças, ao controle emocional e até à forma de lidar com desafios diários. Segundo o preparador físico Ricardo Neves Fernandes, do Studio Vowi, o maior erro ainda é enxergar o exercício como algo secundário.

“As pessoas costumam esperar tempo, motivação ou um cenário ideal para começar, mas o corpo precisa de estímulo constante. A atividade física não entra na rotina quando sobra tempo, ela precisa ser prioridade para que a saúde não cobre essa conta depois”, explica.

A seguir, o especialista destaca 7 benefícios da atividade física que vão além do óbvio e ajudam a entender por que se movimentar é essencial. Confira!

1. O corpo cobra a falta de movimento

Ficar muitas horas parado impacta a circulação sanguínea, a postura e até a saúde hormonal. Pequenas pausas ativas ao longo do dia ajudam a reduzir dores e a aumentar a disposição. “Quando você se movimenta, seu corpo responde rápido. Menos dor, mais energia e mais vontade de continuar”, comenta Ricardo Neves Fernandes.

2. Exercício não é só físico, é mental

A prática regular de atividade física ajuda a reduzir sintomas de ansiedade e melhora o foco. Isso acontece porque o exercício regula neurotransmissores ligados ao humor e à sensação de recompensa. “Muita gente começa a treinar pelo corpo e continua pela cabeça. O impacto na saúde mental é um dos maiores ganhos”, afirma.

3. Mais energia ao longo do dia

Ao contrário do que muitos pensam, se exercitar não “cansa mais”. Pelo contrário, melhora a oxigenação e faz o corpo funcionar melhor, resultando em mais disposição. “O sedentarismo cansa mais do que o exercício. O corpo parado entra em um ciclo de baixa energia”, explica o especialista.

Um dia mais ativo ajuda o corpo a desacelerar no momento certo, favorecendo um sono mais profundo e reparador Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Sono de qualidade começa durante o dia

A atividade física ajuda a regular o ciclo do sono, facilitando o descanso profundo. Isso impacta diretamente a memória, o humor e a produtividade. “Dormir melhor não começa à noite, começa com o que você faz ao longo do dia, incluindo se movimentar”, diz Ricardo Neves Fernandes.

5. Prevenção silenciosa de doenças

Doenças como diabetes, hipertensão e obesidade se desenvolvem aos poucos. O exercício atua de forma preventiva, regulando funções metabólicas e reduzindo riscos. “A atividade física é um investimento invisível. Você não vê na hora, mas sente a diferença ao longo dos anos”, reforça.

6. Fortalecer o corpo é ganhar autonomia

Músculos e ossos fortes significam mais independência, menos dores e menor risco de lesões, principalmente com o passar do tempo. “Treinar hoje é garantir mobilidade e qualidade de vida no futuro. Isso é algo que muita gente só percebe tarde demais”, alerta.

7. Consistência vale mais que intensidade

Não é preciso treinar pesado todos os dias. O mais importante é manter uma rotina possível e sustentável. “O melhor treino é aquele que você consegue manter. Não adianta intensidade por uma semana e parar depois”, finaliza Ricardo Neves Fernandes.

Comece de onde dá, com o que é possível. Caminhar, subir escadas, fazer pausas ativas ou incluir treinos na rotina já são passos importantes. Afinal, cuidar da saúde não é sobre grandes mudanças de uma vez, mas sobre escolhas consistentes todos os dias.

Por Gabriela Andrade