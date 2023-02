Aveia melhora o funcionamento do corpo e ajuda a eliminar peso

Conheça os benefícios desse cereal rico em nutrientes e veja como consumir da melhor forma

A aveia é um cereal rico em fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos Imagem: Timmary | Shutterstock

A aveia é um cereal rico em fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos. De acordo com a nutricionista Daniela Medeiros, esse cereal é fundamental para uma alimentação saudável. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica

Aveia auxilia no emagrecimento

A aveia ajuda a eliminar as substâncias tóxicas do nosso organismo, diminuindo a inflamação. Também é ótima fonte de minerais como manganês, selênio e fósforo. “Essa combinação de nutrientes é importante não só para a beleza da pele, como dos cabelos e das unhas também. O selênio, por exemplo, é necessário para o metabolismo hormonal e atua em sistemas de defesa antioxidante”, conta Daniela Medeiros.

Cereal ajuda na beleza e saúde da pele

Conforme a nutricionista, esse cereal também é rico em cisteína e vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B1, que ajuda a promover uma pele saudável, tonificada e firme. “A aveia também é fonte de silício, que protege a integridade das fibras de elastina e colágeno, preservando a elasticidade e flexibilidade dos tecidos da pele”.

Outra vantagem da aveia, citada por Daniela Medeiros, é estar entre as melhores fontes de betaglucana, espécie de fibra que ajuda a eliminar o colesterol ruim, chamado LDL. Ademais, ela estimula as células imunológicas da pele, aumentando a produção de colágeno e elastina.

Aveia ajuda a controlar os níveis de colesterol ( Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)

Ajuda a controlar o colesterol e o diabetes

A betaglucana é uma fibra solúvel que também contribui para o controle da glicemia, abaixando os níveis de glicose. “[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub. As betaglucanas estão presentes principalmente na aveia, cevada, centeio, trigo e em alguns cogumelos, como shiitake e cogumelo-do-sol.

Como consumir corretamente?

A aveia pode ser encontrada em flocos, farelo ou farinha. De acordo com Daniela Medeiros, em média, é aconselhado ingerir entre 15 e 20 gramas diárias desse cereal. “Ela vai bem em receitas de pães, bolos e biscoitos, mas pode ser usada em mingaus e sopas ou batida com leite e frutas”, aconselha.

Contudo, uma alimentação balanceada e equilibrada é essencial para promover saúde e qualidade de vida, e o nutricionista é capacitado para fazer um acompanhamento dietético individualizado, considerando todos os efeitos que a alimentação traz para o paciente.