Baleia-jubarte: 7 curiosidades sobre a gigante do oceano 

Ela encanta por seus saltos, cantos misteriosos e longas migrações pelo mundo

As baleias-jubarte são famosas por suas acrobacias e chamam a atenção por sua inteligência Imagem: Karen Brough | Shutterstock

As baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) são mamíferos marinhos de grande porte que vivem nos oceanos e chamam atenção por sua inteligência, comportamento social e capacidade de se comunicar. Elas pertencem ao grupo das baleias com barbatanas e são famosas por suas acrobacias, como saltos para fora d’água, além das vocalizações que parecem verdadeiras canções.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre a baleia-jubarte!

1. A baleia-jubarte é conhecida pelos “saltos” impressionantes

Uma das cenas mais marcantes envolvendo a jubarte é quando ela salta para fora da água e cai com força na superfície. Esse comportamento pode acontecer por vários motivos: comunicação com outras baleias, demonstração de força, brincadeira e até tentativa de remover parasitas presos à pele. O impacto do corpo na água também pode produzir um som forte, que se espalha por longas distâncias no oceano.

2. Ela tem nadadeiras enormes, quase como “asas”

O nome científico da jubarte já dá uma pista: “Megaptera” significa “grandes asas”. Isso porque suas nadadeiras peitorais podem chegar a cerca de um terço do comprimento do corpo – podendo medir até 5 metros de comprimento –, sendo as maiores entre as baleias. Elas usam essas nadadeiras para manobrar, equilibrar o corpo e até bater na água como forma de comunicação.

3. As jubartes fazem uma das maiores migrações do planeta

Essas baleias percorrem milhares de quilômetros todos os anos, podendo superar 25.000 km (ida e volta) e alternando entre áreas de alimentação e de reprodução. Em geral, elas se alimentam em regiões frias e ricas em alimento, e migram para águas mais quentes para acasalar e ter filhotes. Essa jornada pode durar semanas e exige muita energia, já que elas passam longos períodos sem se alimentar direito durante a reprodução.

O canto das baleias-jubarte pode durar minutos ou horas, formando padrões diferentes ao longo do tempo Imagem: Craig Lambert Photography | Shutterstock

4. O canto das jubartes é real e pode durar horas

As jubartes são famosas por suas vocalizações longas e organizadas, chamadas popularmente de “canções”. Esses sons podem durar vários minutos e se repetir por horas, formando padrões que mudam ao longo do tempo. O canto é mais associado aos machos, especialmente em períodos reprodutivos, e pode estar ligado à atração de fêmeas ou à comunicação entre indivíduos. O mais curioso é que grupos diferentes podem “aprender” novas sequências, como se fosse uma cultura sonora.

5. Elas se alimentam com uma técnica coletiva chamada “rede de bolhas”

Uma curiosidade impressionante é que algumas baleias-jubartes caçam em grupo usando bolhas. Elas nadam em círculos e soltam bolhas de ar, criando uma espécie de “cortina” que encurrala peixes e krill em uma área pequena. Depois, sobem juntas com a boca aberta e engolem grandes quantidades de alimento. Esse comportamento exige coordenação e mostra que as jubartes podem trabalhar em equipe.

6. A jubarte não tem dentes, mas tem “barbatanas” dentro da boca

Ao contrário do que muita gente pensa, a baleia-jubarte não possui dentes. Ela pertence ao grupo das baleias de barbas, estruturas parecidas com “pentes” que ficam na parte superior da boca. Essas barbas filtram a água, retendo pequenos animais como krill e peixes. A jubarte engole um grande volume de água e depois expulsa, deixando o alimento preso nas barbas.

7. Cada jubarte tem uma “assinatura” na cauda

A parte de baixo da cauda da jubarte possui manchas e padrões únicos, como se fosse uma impressão digital. Isso permite que pesquisadores identifiquem indivíduos específicos ao longo dos anos, apenas comparando fotografias. Essa característica é muito importante para estudos de migração, reprodução e conservação. Com esse método, é possível acompanhar para onde uma baleia vai, quantas vezes ela retorna a determinada região e até se ela teve filhotes.