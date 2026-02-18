Banho em pets: 4 cuidados para manter a higiene sem prejudicar a saúde

Especialista explica os riscos do exagero e orienta sobre a frequência ideal

Banho em pets exige cuidados para não prejudicar a saúde deles Imagem: New Africa | Shutterstock) </p>

Manter cães e gatos limpos é uma preocupação comum entre tutores, mas o excesso de banhos pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Embora a higiene seja importante, ela precisa respeitar as características da pele e da pelagem de cada espécie.

De acordo com Nátaly Franco, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, banhos em excesso podem, sim, fazer mal. “A pele dos cães e gatos possui uma camada de proteção natural. Quando o banho é muito frequente, essa barreira é removida, deixando o animal mais suscetível a alergias, coceiras e infecções”, explica.

A seguir, confira os principais cuidados para manter a higiene dos pets sem prejudicar a saúde deles!

1. Respeite a frequência adequada

Cães: em geral, banhos a cada 15 a 30 dias são suficientes, variando conforme raça, tipo de pelo , ambiente e estilo de vida;

em geral, banhos a cada 15 a 30 dias são suficientes, variando conforme raça, , ambiente e estilo de vida; Gatos: são naturalmente higiênicos e se limpam sozinhos. O banho só deve ser feito em situações específicas e com orientação profissional.

2. Utilize apenas produtos próprios para pets

Nunca use shampoo ou sabonetes humanos nos pets. O pH da pele dos animais é diferente e produtos inadequados podem causar irritações e problemas dermatológicos.

Coceira intensa após o banho pode indicar que algo não está adequado Imagem: Chendongshan | Shutterstock

3. Observe sinais de alerta

Coceira intensa, queda de pelos, vermelhidão ou feridas após o banho indicam que algo não está adequado. Nesses casos, procure um médico-veterinário.

4. Higiene é cuidado, não exagero

Manter o pet limpo é importante, mas sempre com equilíbrio. Cada animal tem necessidades individuais que devem ser respeitadas.

Por Priscila Dezidério