Baralho cigano: vejas as previsões de dezembro para os 12 signos

Dezembro chegará como um mês de encerramentos, ajustes profundos e escolhas que determinarão o tom do novo ciclo que se aproxima. A energia cigana trará a sabedoria do movimento, da verdade e da intuição aflorada, convidando cada signo a olhar para dentro, reconhecer o que precisa ser transformado e abrir espaço para novas oportunidades. Este será um período em que a espiritualidade se fará presente de forma intensa, guiando, protegendo e iluminando caminhos que antes pareciam incertos.

As cartas revelam que dezembro será um mês de consciência, fechamento de portas antigas e abertura de caminhos mais alinhados com o que for verdadeiro. A palavra-chave será “coragem”: coragem para sentir, para agir, para cortar excessos e para permitir o novo. Será importante deixar que a energia deste ciclo toque sua vida com clareza e propósito.

Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries

Dezembro se abrirá para você com a carta “O Sol”, iluminando caminhos e trazendo força, brilho e clareza. Porém, a carta “O Chicote” mostra que será necessário cuidar da impulsividade e evitar desgastes desnecessários. O caminho se desenrolará com a carta “O Trevo”, lembrando que pequenas oportunidades poderão ser milagres disfarçados. Será importante respirar fundo, agir com leveza e permitir que a vida o(a) surpreenda.

Touro

A energia da carta “A Árvore” trará um mês de enraizamento, cura e estabilidade. Mas a carta “A Raposa” alerta para pessoas ou situações que exigirã̃o atenção redobrada — às vezes a sabotagem virá de fora, às vezes de dentro. Seu caminho se harmonizará com a carta “Os Lírios”, chamando você a agir com maturidade, suavidade e sabedoria. Será importante escolher a paz, que floresce devagar, mas transforma tudo.

Gêmeos

Você começará dezembro com a carta “Os Pássaros”, trazendo movimento, conversas e reencontros que animarão o coração. A carta “A Cobra” revela a necessidade de cuidar de ciúmes, confusões ou energias invejosas ao redor. Seu caminho se abrirá com a carta “O Jardim”, mostrando que boas companhias elevarão sua vibração. Será importante procurar o leve, o verdadeiro e o que te fizer sorrir.

Câncer

Você receberá a energia acolhedora da carta “A Casa”, pedindo cuidado com o lar, com a família e consigo. A carta “As Nuvens” indica que poderá haver dúvidas e oscilações emocionais, mas nada que a carta “A Estrela” não clareará. Seu caminho será guiado por espiritualidade, fé e proteção. Sua intuição se fortalecerá como nunca; por isso, escute-a.

Leão

O mês brilhará com a carta “O Buquê”, trazendo alegria, magnetismo e encantamento. A carta “A Montanha” mostra que alguns desafios exigirão paciência e persistência. “O Sol”, sua própria carta, confirma que o desfecho será vitorioso. Você deverá confiar no seu brilho — ele abrirá até as portas mais difíceis.

Virgem

A carta “O Livro” abre o seu mês, trazendo aprendizado, estudos, planejamento e segredos que serão revelados no tempo certo. A carta “O Rato” avisa sobre desgastes, ansiedade e a importância de preservar sua energia. Seu caminho chegará pela carta “A Chave”, trazendo soluções, respostas e libertações. A vida mostrará que você sabe exatamente o que fazer.

Libra

O mês pulsará com a carta “O Coração”, despertando afetos, encontros, autoestima e reconexão amorosa. A carta “A Foice” pede cortes necessários e sinceridade consigo. A carta “A Âncora” orienta a manter o que for sólido, verdadeiro e nutritivo. Será tempo de escolher relações que fortalecerão e de deixar ir o que pesa.

Escorpião

Você entrará em dezembro com a Carta “O Caixão”, indicando transformações profundas e renascimentos inevitáveis. A carta “A Torre” sugere momentos de introspecção, recolhimento e revelações internas. Mas a carta “O Trevo” anuncia que pequenas aberturas mudarão tudo. Depois da travessia, luzes inesperadas se acenderão em seu caminho.

Sagitário

O mês se iniciará com a carta “O Cavaleiro”, trazendo movimento, viagens, notícias e motivação. A carta “O Urso” pede cuidado com impulsos, exageros ou disputas. Seu caminho se expandirá com a carta “Os Peixes”, mostrando prosperidade, fluxo emocional e boas oportunidades. A vida recompensará quem agir com equilíbrio.

Capricórnio

Você entrará no mês com a carta “O Anel”, despertando alianças, compromissos, parcerias e estabilidade. A carta “O Chicote” alerta para cobranças, pressões e a necessidade de controlar ritmo e autocobrança. A carta “A Cruz” indica proteção espiritual e força interior. Você será guiada(o) e se descobrirá mais forte do que imagina.

Aquário

Dezembro se iluminará com a carta “O Jardim”, abrindo portas sociais, encontros, eventos e expansão. A carta “As Nuvens” indica momentos de indecisão ou confusão mental. Mas a carta “O Sol” chega para dissipar qualquer sombra, trazendo clareza, coragem e novas possibilidades. Você deverá confiar no seu brilho único.

Peixes

Você começará dezembro sob a luz da carta “A Lua”, com intuição elevada, emoções profundas e inspirações criativas. A carta “O Rato” alerta para desgastes energéticos e a importância de se proteger. O caminho se revelará com a carta “A Aliança”, mostrando que pessoas certas chegarão para oferecer apoio, força e novas oportunidades. Você não estará só, nunca esteve.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.