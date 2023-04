BBB 23: 6 curiosidades sobre a participante Aline Wirley

Conheça melhor a participante do camarote que está emparedada nesta semana

Aline Wirley está no paredão do BBB 23 Imagem: Reprodução Digital | Big Brother Brasil 23

Na terça-feira (11), mais um paredão no BBB 23 foi formado para o público decidir quem merece continuar na disputa em direção ao prêmio – que será o maior na história do reality. Após a eliminação de Fred Nicácio, a líder Sarah Aline indicou Amanda Meirelles para o paredão. A casa, no entanto, votou em Aline Wirley e Cezar Black.

Para conhecer melhor a representante do camarote, confira 6 curiosidades da cantora Aline Wirley!

1. Nascimento

Aline Wirley nasceu em 17 de dezembro de 1981 em São Paulo, Brasil. Ela é de ascendência alemã, italiana e indígena.

2. Paixão pela música desde nova

A participante iniciou sua carreira musical ainda na adolescência cantando na igreja; logo depois, começou a tocar em bandas de rock e participou de diversos festivais de música em São Paulo. Ela também estudou canto lírico e, na lista de inspirações da cantora, estão grandes nomes como Elis Regina, Alcione, Clara Nunes e Whitney Houston.

3. Não é a primeira participação dela em um reality

Ao se inscrever para participar da primeira edição do reality show Popstar em 2002, no SBT, Aline Wirley já possuía um talento e um sonho. Neste programa, ela enfrentou uma concorrência acirrada com mais de 30 mil inscritas. Por meio de várias etapas que testavam suas habilidades em canto, dança, postura e comportamento, ela acabou sendo escolhida para formar a girlband Rouge, que terminou em 2006.

Aline Wirley foi a única a compor uma música para o grupo Rouge (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Dificuldades financeiras

No ano de 1999, ela deixou a sua família e mudou-se para Taubaté, com o objetivo de realizar o sonho de estudar Artes Cênicas na faculdade. No entanto, enfrentou dificuldades e acabou trabalhando como empregada doméstica e telefonista por um período.

5. Talento na atuação

Em 2008, Aline Wirley expandiu sua atuação para o mundo dos musicais, demonstrando todo o seu talento. Entre os títulos que protagonizou, um dos maiores destaques foi sua participação na adaptação de “Hair”, um clássico da Broadway. A cantora também participou de outros espetáculos, como “Broadway Hairspray”, no qual atuou ao lado de Karin Hills, também integrante do Rouge, e “Tim Maia: Vale Tudo”.

6. Maternidade

Aline possui uma relação divertida com o filho Antônio, fruto de muito carinho e amor. Depois do nascimento de seu bebê em 2014, ela decidiu dar uma pausa em sua carreira artística para se dedicar integralmente à maternidade e à sua família.