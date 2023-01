BBB 23: astrólogas revelam como os astros vão influenciar o jogo na casa mais vigiada do Brasil

Veja o que esperar do programa e dos participantes de acordo com a Astrologia

Energia dos astros poderá impactar o destino do BBB23 Imagem: Divulgação | TV Globo

O Big Brother Brasil 2023 estreia na próxima segunda-feira (16/01) e já começou a movimentar as redes sociais. Depois da revelação dos participantes que farão parte do time ‘camarote’ e ‘pipoca’, o público está animado para saber o que o programa reserva de novo para essa temporada.

Para compreender melhor os próximos destinos do jogo, consultar os astros é uma excelente alternativa, pois a energia astrológica poderá influenciar as decisões dos participantes e movimentar a casa mais vigiada do Brasil. Por isso, confira a seguir como a posição dos planetas irá impactar as vibrações do reality.

Júpiter em Áries: fogo e ação

Influência de Júpiter em Áries no BBB23 (Imagem: Shutterstock)

O programa começa com Júpiter no signo de Áries, privilegiando a energia de competitividade, assertividade, explosão e vitalidade. Por isso, vale a pena prestar atenção nos participantes que apresentarem essas características logo nas primeiras semanas. Eles têm tudo para chamar a atenção do público, já que, na última edição, com Júpiter em Peixes, a energia estava muito mais voltada para empatia e redenção. Agora, o público pede participantes que que lutem com muita garra pelo prêmio, e os astros contribuem para isso.

Saturno em Aquário e Peixes: importância da individualidade

Assim como nas últimas duas edições, Saturno estará em Aquário no início do BBB 23, o que traz um sentimento de sectarismo para as relações. Como a casa é dividida em grupos, a tendência é que os participantes se defendam de uma forma quase intransigente.

Porém, em março, teremos o ingresso de Saturno em Peixes, o que poderá trazer mais vulnerabilidade, mas também uma necessidade de reforçar a individualidade. Ou seja, quando o jogo afunilar, irá se destacar aquele jogador que tiver personalidade para demonstrar desejo de vencer.

Mercúrio Retrógrado: mal-entendidos e problemas de comunicação

A estreia do reality será dia 16 de janeiro, ainda com Mercúrio Retrógrado. Esse planeta simboliza as trocas, a comunicação e a mente. Podemos entender que comunicação ao longo do programa poderá ser um desafio, com uma certa tendência a mal-entendidos e problemas de interpretação. Também poderemos ver possíveis falhas de sistema, atrasos e a possibilidade de revisão na papelada dos participantes.

Marte em Gêmeos: fofocas e “dr’s”

Influência de Marte em Gêmeos no BBB23 (Imagem: Shutterstock)

O planeta da ação, da coragem e das iniciativas passará boa parte do reality no signo de Gêmeos. Poderemos ver uma maior irritação, conflitos, impaciência e fofocas acontecendo. Vai rolar fogo no parquinho com o “disse me disse” e as disputas de opinião podem se transformar nas famosas “DR’s”. No dia 26 de março, esse planeta entrará no signo de Câncer e, possivelmente, as discussões se transformarão em conflitos emocionais. Os sentimentos e emoções ficarão mais à flor da pele.

Eclipse Solar em Áries

Perto da final do programa acontecerá um evento astrológico importante: um eclipse Solar no signo de Áries. Os eclipses são eventos astrológicos de forte intensidade, costumam marcar grandes inícios e seus “efeitos” podem reverberar por até 6 meses. Áries é o signo que fala da individualidade, da competitividade e da iniciativa. É notável que os participantes com essas características irão de destacar.

Os astros tendem a beneficiar os jogadores mais competitivos do BBB23

Agora que a lista oficial está disponível, é interessante observar no Mapa Astral dos participantes quem possui posicionamentos importantes em Áries, pois eles poderão ganhar destaque de alguma forma ao longo do reality. Podemos dizer que os astros tendem a beneficiar os jogadores mais competitivos, articulados, que valorizem todas as provas e vivam o jogo com vontade de ganhar. Dificilmente essa edição perdoará os participantes que se omitirem, se isolarem ou não demonstrarem vontade de viver o que o programa tem a oferecer.

*Por Franciele Campara e astróloga Letícia Bastos

Franciele Campara é astróloga, reikiana, Terapeuta Multidimensional e professora com formação em Pedagogia.