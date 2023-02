BBB 23: confira dicas sobre cuidados com cabelos cacheados e crespos

Especialista ensina truques para manter os fios saudáveis e bonitos no dia a dia

O Big Brother Brasil é um programa que costuma lançar tendências de moda e beleza entre o público. Na 23ª edição do reality, não é diferente. Com um recorde de participantes negros, alguns telespectadores começaram a se questionar sobre os cuidados necessários com cabelos crespos e cacheados, já que, lá, a oferta de produtos e o tempo para cuidar dos fios é limitado.

Considerando isso, conversamos com Zica Assis, sócia-fundadora do Instituto Beleza Natural e especialista em cabelos crespos e cacheados, para entender qual seria a melhor forma de os brothers e as sisters cuidarem dos cabelos durante o confinamento. Veja!

Tranças

Tina, Marvilla e Sarah Aline entraram na casa usando tranças, mas, com quase um mês de programa, as duas primeiras participantes já tiraram a extensão e terão que caprichar na nutrição. Isso porque os cuidados no pré e pós-tranças devem ser intensificados para as três sisters.

Por estarem muito secos, devido ao fato de o uso das tranças não permitir que a oleosidade se distribua por igual no comprimento e nas pontas, os cabelos com a extensão necessitam de uma boa umectação com óleo. De preferência, ela deve ser feita no dia em que as tranças forem retiradas, antes de lavar.

Outra medida indispensável é a reposição de queratina, que também é importante para a manutenção do fio saudável. Porém, se for possível, o recomendado é adotar o cronograma capilar (hidratação, nutrição e reconstrução) logo após retirar as tranças, porque essa rotina de cuidados fará com que o cabelo receba todos os nutrientes necessários.

Laces

Outra aliada, há várias edições, dos participantes do reality é a lace. Camilla de Lucas, por exemplo, quando tirou suas tranças, no BBB 21, ficou famosa por suas lindas laces lisas, cacheadas e compridas. Nesta edição, o uso das perucas já rendeu até uma discussão entre Tina e Cesar Black.

O uso das laces pode ser um apoio na hora da transição, principalmente para as pessoas que não estão prontas para passar pelo big chop (grande corte). Além de ser um acessório de estilo e mudança de visual, ela pode também ajudar a proteger os cabelos contra as agressões externas, como sol, poluição e vento.

Para a utilização correta deste acessório, é importante se atentar aos cuidados com o cabelo natural, principalmente durante a transição. Por isso, torna-se essencial estar em dia com a rotina de higienização do couro cabeludo e de tratamento do comprimento às pontas, visto que isso garante que os cabelos permaneçam fortes e saudáveis.

Cuidados antes de colocar a lace

Antes de colocar a sua lace, tenha certeza de que os seus cabelos estejam totalmente secos, pois prendê-los molhados pode ocasionar a quebra dos fios, entre outros problemas. Uma boa dica também é, nos intervalos entre uma lace e outra, fazer uma umectação capilar. Caso a pessoa faça uma trança nagô antes de colocar a lace, como é o caso das meninas do BBB 23, é necessário tomar cuidado para não apertar muito as tranças, a fim de que o fio não quebre.

Cabelos crespos

É incrível poder ver, na televisão aberta, em horário nobre, todas as possibilidades dos cabelos crespos e cacheados, desde coloração, como é o caso da Aline, até de texturização, como acontece com Domitila. No caso da Aline, o cabelo dela é crespo, o que já faz o fio ser naturalmente mais frágil, por isso a atenção deve ser redobrada na hora de usar uma coloração. É importante, também, manter o cronograma capilar em dia, visando garantir a saúde dos fios e manutenção da cor.

Além disso, o cabelo descolorido precisa de cuidados extras, porque todo o pigmento do fio é retirado durante o processo de descoloração. Visando manter essa estrutura saudável, é preciso cuidar bem do cabelo pré e pós-descoloração, investir em produtos de reconstrução capilar com reposição de queratina e finalizar com óleo vegetal.

