BBB 23: conheça a trajetória de Domitila Barros

Participante do time camarote é atriz, ativista social e Miss Alemanha

Domitila disputa o paredão do BBB 23 Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Neste domingo (16), foi formado mais um paredão na reta final do BBB 23. Após eliminação de Sarah Aline com 58,2% dos votos, uma nova disputa pela liderança colocou Ricardo Alface no top 5 dos brothers que concorrem ao grande prêmio do reality show. Em contrapartida, Domitila Barros não teve muita sorte durante a prova e, em unanimidade, foi indicada pela casa ao paredão.

Na berlinda pela sétima vez, a sister defendeu o seu jogo e declarou: “É um sonho já realizado. É um sonho que eu acredito muito. Eu comecei a ser feliz agora. Fui Líder e eu acredito em muita coisa ainda para ser feliz […]. O Brasil nunca soltou a minha mão e eu acredito muito que eles vão me permitir realizar o sonho do dia 99.”

A seguir, confira a história de Domitila Barros até chegar ao BBB 23!

Infância e causas sociais

Nascida na comunidade do Morro da Conceição, Recife, em 27 de junho de 1984, Domitila Barros de Oliveira Nascimento sempre teve os olhos atentos e o sonho de mudar o mundo. Filha de Roberta Bastos e Ademilson Nascimento, fundadores da ONG CAMM (Centro de Atendimento a Meninos e Meninas), ela esteve envolvida com causas sociais desde a infância.

Empenhada em ajudar crianças e adolescentes em situação de risco, Domitila deu aula na ONG criada por seus pais e, com apenas 15 anos, foi reconhecida pela UNESCO com o prêmio ‘Sonhadores do Milênio’. Ao longo da vida, ela continuou se dedicando às causas sociais e, em 2006, formou-se em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Na mesma época, conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha, onde defendeu sua tese em quatro idiomas.

De Recife para o mundo

Enquanto morava na Alemanha, Domitila começou a carreira como atriz e modelo. Durante três anos, ela participou da novela alemã “Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, exibida pela RTL Television. “Eu era a recepcionista do hotel. É como aqui [no Brasil], a novela [tem] vários núcleos. O meu núcleo era o núcleo do amor… era um casal. Tudo o que acontecia de romance era nesse núcleo. Era um casal que abria um hotel que recebia estudantes da Europa toda. Como eu tinha sotaque, tinha que ser um papel que fizesse sentido…”, disse ela no BBB 23.

Apesar de ter sido coadjuvante na trama, a atriz disse que gravava muitas cenas e participava de diversas atividades para entrar na personagem. “Eu gravava de três a quatro cenas por semana… Toda cena tinha fala […]. A primeira cena começa a gravar [às] oito da manhã e termina [às] sete da noite… É uma diária inteira; e foi por isso que eu aprendi a decorar texto. Lá você só pode errar uma vez”, contou Domitila.

Marca de joias sustentáveis de Domitila Barros ajuda mulheres na periferia de Recife (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Ativismo sustentável e social

Pensando em ajudar a comunidade do Morro da Conceição, ela criou a marca ‘She Is From The Jungle’, uma grife de biojoias artesanais produzidas por mães solos que vivem na periferia. As joias são produzidas com materiais sustentáveis por mulheres que podem trabalhar de casa enquanto cuidam dos filhos. Além disso, as vendas dos produtos ajudam o projeto CAMM, doando kits escolares e computadores. Devido ao seu empenho em mudar a realidade das favelas, em 2020, Domitila foi eleita pela revista norte-americana Formidable Woman como uma das mulheres mais influentes no mundo.

Carreira musical

Em 2021, a ativista também embarcou na carreira musical e realizou uma parceria com o rapper norte-americano Teeyno. Dividindo os vocais em ‘Girl With Those Curls’, ela também gravou um clipe com o cantor, em Dubai, cantando em português e dançando. “Nossa que sonho!! Quando Teeyno me convidou para esse feat eu surtei!!”, escreveu a artista na época, em um post no Instagram.

Miss Alemanha

No dia 19 de fevereiro de 2022, ela disputou a final do concurso ‘Miss Alemanha’ com outras dez finalistas. Ela venceu a competição e foi eleita a primeira imigrante e mulher negra a ganhar a faixa. “É muita emoção. Eu estou muito feliz, mas eu não paro de chorar. Minha gente, o que é isso?!”, disse a modelo na época em entrevista ao Bom Dia Pernambuco.

Novos projetos

Mesmo confinada na casa mais vigiada do Brasil, Domitila não para de surpreender os fãs. Desta vez, a sister foi anunciada como parte do elenco do filme alemão ‘Der Pfau’ (‘O Pavão’, em português). No longa, ela interpreta Indira e faz par romântico com o ator Lutz Heineking, com quem vive uma misteriosa aventura após uma série de assassinatos. A produção também será exibida no ‘Festival de Cannes’ em maio.