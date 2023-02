BBB 23: conheça o jogo dos piscianos da casa mais vigiada do Brasil

Confira as características dos nativos e entenda como elas podem impactar a competição

Personalidade dos participantes do signo de Peixes do BBB 23 Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Os nativos de Peixes são a maioria no BBB 23. Fred Nicácio, Cezar Black, Bruna Griphao e Antônio (“Cara de Sapato”) são os piscianos que ainda continuam na casa. Um dos signos mais sonhadores e românticos do zodíaco pode influenciar diretamente o destino do jogo.

Em 18 de fevereiro, dois dias após completar um mês de programa, o Sol entrou em Peixes e, dos 5 piscianos que entraram no reality, somente Cristian foi eliminado até o momento. A seguir, a astróloga e espiritualista Emylian Kali explica o que esperar do jogo desses nativos no BBB 23. Veja!

Fred Nicácio (23/02)

Personalidade do médico Fred Nicácio de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Com Peixes imperando em seu Sol, Fred tem coração amável, gosta de ajudar e se doar às pessoas ao seu redor. Seu Mercúrio também tem Peixes, o que faz dele a pessoa que sabe quais decisões e ações tomar em diversas situações.

Com uma Vênus em Capricórnio, seus relacionamentos são firmes e sempre prezam a confiança. Já seu Marte está em Touro e é sua kriptonita, pois ali temos uma acomodação leve e preguiçosa, podendo afetar seu destaque no jogo.

Cezar Black (24/02)

Personalidade do enfermeiro Cezar Black de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

De intuição aguçada e com visão sonhadora, Cezar tem o coração amável e caloroso; pode ser um grande amigo no jogo, mas sua entrega pode fazer com que esqueça de si e pense mais nos outros. O Mercúrio que domina sua comunicação está em Aquário, o que o torna criativo e de afinidade única, atraindo atenção à sua posição. Sua Vênus é dominada por Áries, refletindo sua intensidade e seu jeito único de amar. Nada de mesmice ou amores rasos.

Bruna Griphao (10/03)

Personalidade da atriz Bruna Griphao de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Com o Sol em Peixes, Bruna apresenta dificuldade para ser realista e colocar o pé no chão. Ela tem intuição de sobra; vai além do visto por outros. Contudo, o seu Mercúrio em Áries faz com que sua ação e impulsividade atrapalhem um pouco sua intuição.

Sua Vênus também em Áries é expansiva e vai além das fronteiras. A sister não gosta de barreiras no campo amoroso. Seu Marte, em compensação, está em Escorpião, o que lhe faz uma guerreira forte e poderosa. Ela tem uma grande personalidade, porém pensa mais em si do que nos outros.

Antônio “Cara de Sapato” (16/03)

Personalidade do lutador “Cara de Sapato” de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

O lutador de MMA é sensível, carinhoso e possui uma grande intuição. Seu Mercúrio também em Peixes reflete sua bondade com os outros, emanando sempre boas energias. Com Vênus em Aquário, seu lado emocional mais livre e fluido, sem restrições para se envolver, estará em alta, explorando a liberdade amorosa. Já Marte em Aquário traz a liberdade de agir e a vontade de ir além nas suas batalhas diárias.