BBB 23 está acabando: 7 coisas que só aconteceram nessa edição

Veja as dinâmicas que marcaram a trajetória dos brothers e das sisters no game

Novas dinâmicas do BBB 23 marcaram a história do programa Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Nesta terça-feira (25), o Big Brother Brasil 2023 chega à sua reta final. Após Larissa ter sido eliminada, pela segunda vez, com 49,98% dos votos, as sisters Amanda, Aline e Bruna disputam o prêmio. Diferentemente de outras edições, o BBB 23 tentou inovar a forma de os brothers e as sisters jogarem, por isso novas dinâmicas foram estabelecidas para que os jogadores pudessem elaborar estratégias. E, mesmo que alguns padrões tenham sido seguidos, as novidades alteraram o destino do jogo.

Confira a seguir 7 fatos que aconteceram somente nesta temporada e que impactaram o game. Veja!

1. Formação de duplas

Uma grande novidade dessa temporada, que marcou o destino dos brothers e das sisters, foram as duplas. Nunca antes na história do reality os participantes entraram no programa competindo com um parceiro previamente escolhido pelo público. Contudo, notavelmente, a dinâmica gerou resultados sobre formação de paredão e conexão entre os integrantes.

2. Poder curinga

De início, a nova função do jogo gerou dúvidas entre os internautas, mas logo demonstrou ser essencial para o destino do game. Trazendo diversas reviravoltas para o paredão, o poder também instigou diálogos acalorados durante a edição, principalmente com relação às estalecas; e se tem uma coisa de que o público gosta é de ver o jogo sendo movimentado.

3. Maior prêmio do reality

Em parceria com a Stone, o BBB 23 dará ao vencedor do programa o maior prêmio já pago na história do reality show. No valor de R$ 2,88 milhões, a quantia acumulada dependia também dos participantes, que deveriam votar corretamente em quem seria o próximo eliminado. Entre erros e acertos, os brothers e as sisters conseguiram elevar o valor do prêmio.

Central do líder foi uma das novidades que movimentaram o jogo no BBB 23 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Central de controle do líder

Nesta edição, a famosa “espiadinha” não foi somente para o público. Ao conquistar o líder da semana, um dos participantes também ganhava acesso limitado e predeterminado a funções privilegiadas no jogo, incluindo diálogos entre os rivais e a possibilidade de acordar os companheiros na hora desejada. O poder, como era de se esperar, serviu para movimentar o game e trazer novos embates.

5. Recorde de participantes negros

Pela primeira vez em mais de 20 anos de reality, metade dos participantes do Big Brother Brasil foram negros. Antes, o recorde era da edição de 2021, quando nove entre os brothers e as sisters eram pessoas pretas. Nesta edição, 11 dos participantes que disputavam o prêmio eram negros; apesar disso, a única participante negra que disputa a final é Aline Wirley.

6. Recorde de patrocinadores

Este ano, os participantes puderam aproveitar bem as vantagens disponibilizadas pelos patrocinadores; isso porque o que não faltou foi publi para fazer. Entre anúncios fixos e ativações ao longo do programa, o BBB 23, segundo o portal Meio & Mensagem, teve em média 30 patrocinadores, batendo o recorde de outras edições.

7. Coleta seletiva e compostagem

Pensando em incentivar o público a adotar práticas sustentáveis, o programa também foi marcado por iniciativas ambientais. Apesar de já ter aderido algumas práticas como a energia 100% renovável e o reuso de água da chuva, a edição se destacou por promover o debate sobre a coleta seletiva e a compostagem. Isso mostrou ao público caminhos para estabelecer mudanças na rotina e a importância de proteger a biodiversidade.