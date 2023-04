BBB 23: veja o que as roupas dizem sobre a personalidade das finalistas

Especialista analisa a construção de imagem de Amanda, Aline e Bruna no reality show

Construção visual é uma ferramenta de comunicação com o público no BBB 23 Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Ao longo do Big Brother Brasil 2023, cada um dos participantes pode mostrar ao público suas diferentes personalidades e comportamentos. Agora, na reta final do reality show, é notável que algumas particularidades das finalistas se sobrepuseram e contribuíram para a identificação e torcida dos telespectadores. Por isso, a consultora de moda e imagem Camile Stefano fez uma análise das três sisters que seguem na casa e mostra como o vestuário é uma ferramenta de comunicação importante no BBB. Veja!

Amanda Meirelles

Visual da Amanda transmite um estilo simples e inocente (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Primeira finalista a ser selecionada, a médica paranaense transmite um estilo simples de “garota da vizinhança”, ou seja, uma pessoa que todos conhecemos e, por isso, nos identificamos. Segundo Camile Stefano, o figurino de Amanda transmite um ar despojado, com roupas básicas e acessíveis.

“Ela já disse na casa que não gasta dinheiro com roupas, seu discurso de simplicidade condiz com a forma como se apresenta”, explica a profissional. A consultora chama atenção também para o cabelo: apesar de ter longos fios tingidos de loiro, no dia a dia a sister prefere deixá-los presos de forma quase infantil, conferindo um ar de inocência à participante.

Aline Wirley

Estilo da Aline chama atenção por suas cores vibrantes e glamourosas (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

A cantora, que foi sensação nos anos 2000 com a banda Rouge, voltou aos holofotes com a participação no BBB 23 e, por isso, como observa a especialista, apostou em cores vibrantes e em um visual glamouroso. “Aline é uma popstar e veste-se como tal, sabe muito bem as cores que a valorizam e consegue transmitir um ar de tranquilidade”, ressalta a consultora de moda.

Além disso, a cantora levou ao programa referências étnicas, como o turbante e tecidos estampados, reforçando sua identidade. Camile Stefano destaca o visual perfeccionista da participante: “Aline usa roupas com caimento impecável e parece ter pensado muito para construir a melhor imagem de si dentro da casa”, analisa.

Bruna Griphao

Bruna Griphao trouxe tendências do TikTok para o seu estilo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Bruna foi a participante que se destacou como a fashionista da edição e trouxe muitas referências das mídias sociais. A atriz apostou em looks para valorizar seu biotipo, mas também ficou conhecida por seus corseletes e bandanas, peças estilosas e urbanas que fazem sucesso entre a geração Z.

Para a consultora de moda e estilo, a participante apostou em roupas sensuais, mas chamou a atenção por ser uma jogadora dura e com uma personalidade um tanto afrontosa. “Bruna transmite força e segurança com seu visual, mas também é capaz de brincar com as tendências do TikTok”, finaliza Camile Stefano.

Por Helena Chagas