BBB 23: veja o que o Feng Shui revela sobre a decoração da casa

Elementos decorativos tem o poder de influenciar o humor e as sensações dos participantes

Decoração do BBB 23 influência nas sensações dos participantes Imagem: Reprodução Globo/Paulo Belote

Neste ano, o tema da decoração do BBB 23 é viagem. Por isso, os ambientes têm elementos que rementem às paisagens naturais e urbanas, como revestimentos rochosos, pedras, folhas, bússolas, globos, aviões, mapas e até referências a destinos clássicos, como Paris e Nova York.

Os espaços possuem bastante informação visual, com cores, objetos e formas geométricas. Contudo, isso tudo tem um objetivo: influenciar o humor e as sensações dos participantes no reality. No Feng Shui, por exemplo, acredita-se que os elementos decorativos, as tonalidades, a disposição dos móveis e até a organização podem influenciar positivamente ou negativamente em diversos aspectos da vida.

“Há espaços que vão nos transmitir aconchego e calmaria, enquanto outros despertarão sentimentos mais estressantes e de gatilhos. O Feng Shui, como técnica, identifica os efeitos dos ambientes sobre as pessoas”, explica Márcia Silvia, espiritualista da iQuilíbrio e especialista em Feng Shui.

A seguir, Márcia Silvia apresenta uma análise de alguns cômodos sob a ótica da técnica milenar chinesa. Veja!

Jardim do BBB 23 (Imagem: Reprodução Globo/Paulo Belote)

Jardim

O jardim é a porta de entrada e saída, onde todos viverão momentos de alegrias e tristezas, amores e desafetos. Segundo a especialista, as cores vibrantes pintadas nas paredes, misturando um painel com a descontração da natureza e com o urbano entre prédios grafitados, cria um ambiente de realidade e do lúdico.

Também é possível notar um gramado extenso que, mesmo artificial, traz sensações de conforto. Essa percepção também acontece com as plantas e flores ao redor da piscina, as poltronas confortáveis em tons de cinza e os colchões em tons roxos, laranja e verde. A água sempre traz sensação de fluidez para a entrada da casa, o que é considerado fluxo CH‘I no Feng Shui.

Quarto do BBB 23 (Imagem: Reprodução Globo/Paulo Belote)

Quartos

Os quartos são divididos em dois temas. O primeiro remete ao fundo do mar e traz uma energia de tranquilidade aos participantes, uma vez que tons de azul proporcionam a sensação de tranquilidade. Porém, com o tempo, quem tem personalidade mais agitada, se sentirá tolhido na sua liberdade ou se cansará com mais facilidade.

O quarto com tema de deserto, por sua vez, remete à sensação de calor e causa agitação. Possivelmente, os que se estabelecerem ali em um primeiro momento, serão mais questionadores, se comunicarão com os demais e terão atenção aos detalhes em tudo e todos.

Confessionário

Aqui é onde tudo acontece. Segundo Márcia Silvia, o confessionário traz a sensação de realidade paralela. As cores vibrantes em uma espécie de espiral fazem com que cada participante possa falar o que acha melhor para cada momento.

“Ali os participantes vão formalizar suas intenções como jogador, formarão estratégias onde a competição é o foco. Com certeza, é o lugar da casa onde se é o que é. Tudo ali foi feito para que as cores, formas e objetos promovessem uma energia mais densa”, explica.

Cozinha VIP do BBB 23 (Imagem: Reprodução Globo/Paulo Belote)

Cozinha

A cozinha da xepa tem tema inspirado em casa de praia, o que trará sensação de descontração. O tom laranja traz alegria e sociabilidade, além de mais liberdade e menos regras. A cozinha do VIP também segue o mesmo padrão. Com tema casa da serra, ela é sofisticada. Os tons de verde estimulam momentos de paz e de equilíbrio, além de ser a cor de desvendar mistérios.

Sala

A sala da casa mais vigiada do Brasil é palco de dinâmicas, votação, interações e até brigas. Com elementos que remetem a diferentes lugares do mundo, Márcia explica que o ambiente traz uma sensação de “vontade de desbravar novos territórios”. Os objetos diversos trazem bons momentos de descontração, que serão necessários para os participantes durante o tempo que permanecerem ali.

Embora muitos venham a se sentir saudosistas em relação aos familiares e amigos, os tons em azul favorecem a inspiração, a amabilidade, a paciência e a serenidade. Essa cor é essencial para a energia do local, já que ali é lugar onde todos estarão juntos e serão confrontados de alguma forma.

Banheiro do BBB 23 (Imagem: Reprodução Globo/Paulo Belote)

Banheiro

O banheiro tem como tema a gruta. Por isso, tem elementos favoráveis para que a energia flua satisfatoriamente no ambiente. É possível notar que foi criada uma parede de pedras para neutralizar, de alguma forma, a energia mais densa – pois é onde os participantes se limpam e eliminam o excesso do organismo.

Por Luana Farias