BBB 24: 10 curiosidades sobre a Beatriz

Conheça mais sobre a participante que tem chamado a atenção dentro e fora da casa

Moradora de Guarulhos, Beatriz tem 23 anos e sonha em ganhar o BBB para ajudar a família Imagem: Fábio Rocha | Globo)

A personalidade e o jeito de Beatriz têm chamado atenção dentro e fora do BBB 24, seja durante as festas ou nas encenações de divulgação de produtos. Inclusive, todo o seu entusiasmo já foi motivo de discussão em algumas ocasiões dentro da casa. Mas, por diversas vezes, ela disse que não mudará o seu jeito alegre de ser.

“Eu tô no Big Brother. Não sou obrigada a me moldar, a me fechar. […] Eu cheguei até aqui pela minha história, por quem eu sou. Eu sou emocionada, eu sou muito alegre, eu tenho uma alegria dentro de mim que não sei explicar, eu estou vivendo um sonho”, disse no programa.

Para conhecer um pouco mais sobre a personalidade e a história da Bia, listamos 10 curiosidades sobre a participante!

1. Diversos trabalhos

Beatriz já trabalhou como vendedora de frutas, babá, figurante, roteirista, camelô e apresentadora de lojas do Brás, em São Paulo. “Já fiz um monte de coisas, né? Atualmente, tô no Brás. Cheguei fazendo vídeo, divulgando as mercadorias dos lojistas de graça. Fui conseguindo meus clientes e, hoje, tô conseguindo ajudar um pouco a minha família. Tipo, tem três contas atrasadas, consigo pagar duas”, disse ao Gshow.

2. Fama e bordão no Brás

Muito expansiva e criativa, a sister chegou aos poucos e conquistou fama entre os vendedores e compradores do Brás, que já sabiam quando Beatriz estava chegando ao ouvirem alto seu bordão “Ê, Brasil!”. “Fico tão feliz quando as pessoas falam que me acompanham ou que compraram por minha causa. Já ajudei uma cliente a vender R$ 9 mil”, disse ao Gshow.

3. Vida amorosa

A participante do BBB conta que nunca namorou nem está interessada em relacionamentos no momento. Afirma que é virgem por escolha e não por falta de oportunidade.

Bia sonha em ser atriz e já escreveu roteiro para o teatro Imagem: Fábio Rocha | Globo

4. Sonha em ser atriz

Desde os 15 anos, Bia sonha com a carreira de atriz. Com o apoio da família, fez faculdade de teatro. “Tenho muita vontade de fazer novela, filme, escrever roteiros. Sou muito fã de Tatá Werneck, Claudia Rodrigues e Fernanda Montenegro”, contou ao Gshow.

5. O que fará com o prêmio do BBB

Beatriz quer dar uma vida melhor para sua família e pagar tratamentos médicos para os seus pais. “Quero muito pagar um tratamento para meu pai, que tem problema com álcool; pagar o dentista para minha mãe, que tá sem os dentes. Quero poder honrar meus pais, que acreditaram no meu sonho, comprar uma casa pra eles e ajudar meus irmãos”, disse ao Gshow.

6. Peça de teatro

Bia escreveu a peça “O Jogo Vira” aos 15 anos. Inclusive, conseguiu patrocínio, e a produção foi aos palcos do Teatro Augusta, em São Paulo, com mais de 400 pessoas na plateia.

7. Miss Guarulhos Simpatia e Digital

Em dezembro de 2022, com seu carisma, ela foi eleita Miss Guarulhos Simpatia e Digital.

8. Irmã com quem sempre podem contar

Na hora em que alguém da família precisa de ajuda, Bia se desdobra para auxiliar. No seu primeiro dia trabalhando como babá, deu o dinheiro do transporte ao seu irmão que precisava pagar uma conta atrasada, e foi com o carro do pai que não marcava o ponteiro do combustível. A gasolina acabou na porta do condomínio da casa em que trabalhava.

9. Fã do Xande de Pilares

Beatriz disse que gostaria muito que o cantor Xande de Pilares puxasse mutirão para ela, já que é muito fã dele.

10. Figuração no cinema

Bia fez uma participação no filme “Mamonas Assassinas”, lançado este ano. Além disso, fez figuração em um filme com a atriz Antonia Morais, filha de Glória Pires.