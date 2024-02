BBB 24: 10 curiosidades sobre a emparedada Deniziane

Conheça alguns fatos marcantes da vida da participante antes de entrar no reality show

Indicada pela líder, Anny disputa pela primeira vez a permanência no BBB 24

No último domingo (18), mais um paredão do Big Brother Brasil 2024 foi formado e, pela primeira vez, Deniziane – também conhecida como Anny –, indicada pela líder Raquele, disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Justificando o porquê deve continuar no programa, ela disse:

“Eu acredito que, quando você entra na casa mais vigiada do Brasil, você coloca valores e princípios à prova o tempo todo. E se são esses os pontos julgados pelo público. Eu acredito muito na minha verdade e nos meus princípios, e acredito muito na relação que eu tenho com o público”.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre a sister que vão te ajudar a decidir se ela deve ou não permanecer no reality!

1. Tem uma irmã gêmea

Nascida em Esmeralda, no interior de Minas Gerais, Deniziane tem uma irmã gêmea idêntica, com um nome bem parecido com o seu: “Deniziene”, mudando apenas uma letra. Para diferenciar, ela gosta de ser chamada de “Anny”.

2. Trabalha como fisioterapeuta e modelo

Deniziane atua como fisioterapeuta em uma clínica de estética, mas também já realizou alguns trabalhos como modelo. Inclusive, em alguns eventos, trabalhou ao lado da ex-BBB Ivy.

3. Tentou carreira no vôlei

Apaixonada pelo vôlei, Anny pratica o esporte desde a infância. Na época, para pagar as passagens dos campeonatos, sua mãe capinava lotes. Por um período, a carreira como atleta chegou até deslanchar e a mineira conseguiu uma bolsa em um colégio particular. Mas, atualmente, ela joga por hobbie.

4. É mãe de um menino de 2 anos

Mãe do Lucca, de 2 anos, a fisioterapeuta, em entrevista ao Gshow, revelou que a gravidez do pequeno foi um susto. Isso porque ela engravidou após um encontro casual. “Aconteceu uma vez e acabei engravidando. Estava solteira há seis meses. Mas ele [pai do filho] foi uma pessoa muito correta comigo desde o primeiro momento até hoje. É um ótimo pai, está sempre presente. O Lucca fica comigo durante a semana e a cada 15 dias fica com o pai”, contou.

Anny se inscreveu no BBB duas vezes antes de entrar no programa

5. Se inscreveu duas vezes no BBB

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Anny tentou conquistar uma vaga duas vezes, em 2020 e em 2021.

6. Investiu no corpo antes de entrar no programa

Alguns meses antes de entrar no programa, a mineira realizou uma bioplastia nos glúteos para deixá-los mais redondos. O procedimento custou R$ 25 mil e foi custeado por permutas nas redes sociais. “Coloquei 175 ml de preenchimento no bumbum. Sei dos riscos da cirurgia. Por isso, fiz com uma médica que conhecia, que eu sabia da procedência. Ficou do jeito que eu queria”, revelou ao Gshow.

7. Já ficou com Diogo Pretto

Antes de entrar no reality, Deniziane se envolveu com um ex-participante do programa, Diogo Pretto, da edição de 2011. A sister conheceu ele em um Carnaval em Salvador, na Bahia.

8. Tatuou o horário de nascimento da irmã

Com seis tatuagens espalhadas pelo corpo, a fisioterapeuta fez uma homenagem à irmã, com quem tem uma relação de muito afeto e união. No braço, ela registrou o horário de nascimento das duas.

9. Tem crush em globais e em cantores de funk

Em entrevista ao Gshow, a participante revelou que o seu coração bate mais forte por dois atores globais: José Loreto e Cauã Reymond, este último, curiosamente, é uma das inspirações do affair da sister na casa. Além deles, o MC Livinho também é uma de suas quedinhas.

10. Pretende utilizar o prêmio para ajudar a família e o filho

Por coincidência ou não, Anny, assim como o seu affair na casa, Matteus, também pretende utilizar o dinheiro do prêmio para ajudar a família. Se ganhar o jogo, ela quer mudar a vida dos pais e do filho, pois durante a infância/adolescência passou por dificuldades que não deseja passar para pequeno o Lucca.

“Minha mãe é faxineira, tem muitas dores na coluna. Meu pai é operador de máquinas. Não quero coisas materiais caras. Quero poder ir ao mercado tranquila, ajudar meus pais e dar um futuro especial para o Lucca. Mato e morro por ele. Acho que a fama vai ajudar nisso. Não dá mais para viver do jeito que estou”, comentou em entrevista ao Gshow.