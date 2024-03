BBB 24: 8 curiosidades sobre a emparedada Alane

Confira alguns fatos sobre a vida pessoal e profissional da participante

Alane está no paredão pela quinta vez Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Alane, ao lado de Beatriz e Raquele, enfrenta mais um paredão no BBB 24. No último domingo (16), ela recebeu mais votos pela casa. Participou da prova “Bate e Volta”, mas não conseguiu se salvar e vai precisar disputar a permanência no reality show com as outras meninas.

A sister defendeu sua permanência afirmando estar no programa representando várias coisas. “Eu tô muito feliz de estar aqui, por mim, pela minha mãe, pelos meus sonhos, pelo Norte. Eu conto muito com a ajuda de vocês. É o meu quinto paredão […]. Então me ajudem a continuar aqui”, disse Alane.

A seguir, confira 10 curiosidades sobre a Alane para decidir se ela deve ou não continuar no programa!

1. Venceu o concurso “Rainha das Rainhas”

O concurso “Rainha das Rainhas” elege a rainha do Carnaval de Belém há 75 anos. Alane que sempre esteve nos bastidores acompanhando a mãe, que fazia a coreografia das candidatas, foi a vencedora do concurso em 2018 ao levantar a perna usando uma fantasia de 50 kg.

“Minha mãe faz coreografias para esse concurso há mais de dez anos. Tinha muita vontade de participar. Muitas meninas usam recursos de efeito nas apresentações para ter um diferencial, e eu e minha mãe sempre falamos que, na minha vez, o meu recurso seria eu mesma”, disse ao Gshow.

2. Sonha em contracenar com a atriz Dira Paes

A sister sonha em fazer novelas, filmes e contracenar com Dira Paes, de quem é muito fã. Inclusive, Alane se mudou para São Paulo para investir na carreira de atriz e influenciadora. ” […] Sempre fui uma pessoa do palco por causa do balé, mas, depois que conheci as artes cênicas, me apaixonei pelo audiovisual”, disse em entrevista ao Gshow.

3. Filha de bailarina, bailarina é

A mãe de Alane é professora de balé e, como dito, coreógrafa do concurso “Rainha das Rainhas”. Por isso, ela sempre exigiu muito da filha, que dança desde os 2 anos. “Me cobrava mais do que o normal, queria ver o melhor por excelência. Teve uma época que ela queria que fosse a filha perfeita, e eu queria atender às expectativas dela, então foi complicado. Mas hoje nossa relação é maravilhosa”, contou Alane ao Gshow.

4. Amizade com a ex-BBB Kamilla Salgado

A sister é amiga da ex-BBB Kamilla Salgado, que participou da edição de 2013. Inclusive, sua mãe foi coreógrafa de Kamilla no concurso “Rainha das Rainhas”. Alane também esteve presente no casamento dela com Eliéser, ex-participante do BBB 10 e 13.

Alane é conhecida como “Bruna Marquezine do Pará” Imagem: Reprodução digital | TV Globo

5. Sósia de Bruna Marquezine

As pessoas costumam chamar Alane de “Bruna Marquezine do Pará” por parecer com a atriz, mas no início ela sentia receio ao ser comparada com a artista. “Hoje ressignifiquei. As pessoas falam isso como elogio, e é mesmo um baita elogio, ainda a Bruna é uma grande atriz que está representando o Brasil fora. Nunca chegou nela, mas espero que agora chegue”, disse ao Gshow.

6. Repórter em Belém

Durante a gravação do clipe “No Chão Novinha”, a cantora Anitta esteve em Belém e, no Instagram, Alane fez a cobertura em tempo real de todos os passos da cantora. Com isso, ela ganhou mais de 10 mil seguidores e sua foto com a cantora saiu até no jornal.

7. Virou meme

Após ganhar o concurso “Rainha das Rainhas”, ao comemorar e dar seu depoimento, a Alane tentou agradecer o apoio da mãe, mas travou e só conseguia dizer a frase “a minha mãe”. “Na minha cabeça, saiu ‘muito obrigada, minha mãe, que fez a coreografia’, mas na hora saiu ‘minha mãe, minha mãe’ […]”, contou ao Gshow

8. Viciada em flertar

A sister conta que adora se apaixonar e não deixa passar nenhuma oportunidade. “Sou viciada em viver histórias de amor. Não gosto de chegar, gosto de ficar olhando e o cara chegar. Às vezes, saio com a pessoa e nem fico. Em Belém, as pessoas já me conheciam e ficavam ‘você viu que a Alane ficou com tal pessoa?’”, contou ela ao Gshow.