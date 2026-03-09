BBB 26: 5 polêmicas do emparedado Babu Santana que agitaram o reality

Do confronto direto com colegas aos desabafos emocionais, relembre os episódios mais comentados do ator na casa

Veterano no reality, Babu Santana é um dos jogadores que não tem medo de ser sincero e de causar conflitos Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

O Big Brother Brasil 26 já nos presenteou com momentos memoráveis, mas poucas figuras conseguiram agitar tanto a casa quanto Babu Santana. Entre discussões acaloradas, desabafos emocionados e atitudes que dividem opiniões, o ator se tornou protagonista de algumas das polêmicas mais comentadas da edição, mostrando que seu jeito direto e sincero não passa despercebido.

Seja em grupo ou sozinho, cada movimento de Babu Santana provoca debates sobre jogo, estratégia e convivência, mostrando como suas decisões podem mudar a dinâmica da casa e afetar a relação entre os participantes.

A seguir, confira 5 polêmicas do Babu Santana que agitaram o reality!

1. Troca de acusações com Ana Paula Renault no “Sincerão”

Um dos confrontos mais emblemáticos de Babu Santana aconteceu durante a dinâmica do Sincerão, quando ele e Ana Paula Renault se apontaram mutuamente como “o maior traidor” da casa. A provocação não foi apenas simbólica, mas veio acompanhada de declarações diretas e críticas que inflamaram o clima entre os dois veteranos, transformando o jogo em um embate pessoal e estratégico.

O momento teve repercussão além da dinâmica: Ana Paula acusou Babu de ter um “jogo sujo” e de manipular aliados, enquanto ele rebateu com críticas diretas à postura dela, questionando sua sinceridade e ética dentro do jogo. O tom da conversa subiu rapidamente, com ambos se interrompendo e elevando a voz, o que chamou atenção dos demais confinados e do público.

2. Comportamento invasivo e relação com Chaiany

A relação entre Babu e Chaiany tem sido um dos pontos mais controversos dentro do jogo. O veterano, em repetidas ocasiões, se envolveu em momentos de aproximação que foram interpretados por alguns como invasivos. Recentemente, um dos episódios mais comentados foi quando o ator inventou um pedido de banho envolvendo a sister, deixando-a desconfortável e causando repercussão dentro da casa. A situação gerou desconforto imediato e levou a equipe de Chaiany a se pronunciar publicamente, cobrando uma postura da produção do programa.

3. Desentendimento com Chaiany após formação do Paredão

Logo após saber que estava emparedado com Chaiany e Milena, Babu Santana e Chaiany tiveram um desentendimento expressivo na cozinha da casa. A rivalidade se formou quando a sister especulava sobre quem poderia sair no paredão, e o ator reagiu de forma ríspida, questionando a forma como ela falava sobre a situação e implicando diretamente com suas palavras. Em certo momento, ele afirmou: “Isso que a gente vive brigando, Chaiany”, demonstrando a tensão entre os dois durante o confronto.

Babu se irritou com Samira Sagr e a expulsou do quarto, acusando a sister de “ir lá fazer VT” Imagem: Reprodução digital | Globoplay

4. Babu expulsa Samira Sagr do quarto

Uma das cenas mais intensas protagonizadas por Babu nesta edição ocorreu logo após a formação do oitavo Paredão, quando ele se exaltou com Samira Sagr dentro do quarto “Sonho de um Grande Amor”. A sister entrou no cômodo para conversar com Solange Couto e, na mesma hora, o ator, visivelmente irritado com a presença, elevou a voz e pediu que ela saísse do local. Babu acusou a ida de Samira até o quarto como uma “ida para fazer VT”, e rapidamente cortou qualquer oportunidade de ela desenvolver completamente o que realmente queria.

5. Desabafo emocional sobre Paredão

Depois de perder a Prova Bate e Volta e seguir no oitavo Paredão contra Milena e Chaiany, Babu viveu um momento emotivo que virou polêmica nas redes. Em conversa com Chaiany na área externa, ele caiu no choro ao lamentar a formação da berlinda, chegando a afirmar que “era a Ana Paula que tinha que estar naquele Paredão”.

O desabafo não passou despercebido pelos outros participantes, que começaram a questionar a postura do ator e como suas emoções poderiam influenciar o andamento do jogo. A situação gerou debates dentro da casa sobre alianças, estratégia e confiança, mostrando que mesmo momentos de vulnerabilidade emocional podem se tornar centrais na dinâmica do reality.