BBB24: 10 curiosidades sobre a cantora Wanessa Camargo

A artista está no grupo camarote do reality show e promete surpreender o público

Wanessa Camargo é um dos destaques do camarote do BBB24 Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

Na primeira sexta-feira do ano (05), foi anunciado durante a programação da Rede Globo alguns dos participantes do ‘Big Brother Brasil 2024’. Uma das novidades que surpreendeu o público foi o nome da cantora Wanessa Camargo na lista do camarote. Prestes a completar 24 anos de carreira, a artista acumula hits, participações em novelas, cinema e até apresentação de programa de TV, mas essa será a sua primeira vez em um reality show.

E se as pessoas têm alguma dúvida do que esperar da cantora no programa, ela esclarece: “Quero dar oportunidade para mim, de me apresentar. Não sou o contrário da Sandy, não sou a filha [do Zezé e da Zilu], a mulher… Quem sou eu? Oi, prazer, Brasil. Vamos nos conhecer?”.

Confira, a seguir, 10 curiosidades sobre a cantora que você precisa saber!

1. Seu nome seria ‘Poliana’

Em entrevista ao Portal Pop, a cantora revelou que o seu nome originalmente seria ‘Poliana’. No momento de registrá-la, Zezé Di Camargo, seu pai, mudou de ideia e optou por ‘Wanessa’ com ‘W’ em homenagem a alguns integrantes de sua família, como os seus tios Walter Wesley e Wellington.

2. Foi uma das cantoras mais famosas dos anos 2000

Com 17 anos, a artista começou a carreira lançando o primeiro álbum homônimo ‘Wanessa Camargo’, que tinha os sucessos ‘Amor, Amor’, ‘O Amor Não Deixa’ e ‘Apaixonada por Você’, que vendeu mais de 300 mil cópias em todo o Brasil e ganhou disco de ouro.

3. Uma motorista não tão boa

Durante uma participação no programa ‘Tamanho Família’, da Rede Globo, a cantora revelou não ser boa no volante e que, uma vez, bateu o carro da mãe ao sair para comprar um lanche. “[…] Eu derrubei a guarita e acabei com a porta do carro da minha mãe”, contou.

4. É embaixadora da fundação SOS Mata Atlântica

Além de cantora, compositora, apresentadora e atriz, Wanessa também é intitulada como a ‘Embaixadora da Fundação SOS Mata Atlântica’, título que a leva a lutar por causas ecológicas, especialmente em relação à defesa da Mata Atlântica, e trabalhar em prol da conscientização do público com relação ao meio ambiente.

5. Abriu o show da Beyoncé

Durante a primeira passagem da cantora Beyoncé pelo Brasil, em 2010, Wanessa Camargo abriu o show da artista e, em entrevista ao GSHOW, revelou como se sentiu ao participar da apresentação. “[Eu] estava tão apavorada que não consegui curtir”, disse.

Ser vaiada no ‘Prêmio Multishow’ marcou a carreira de Wanessa Camargo Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

6. Foi vaiada no ‘Prêmio Multishow’

No início da carreira, em 2001, Wanessa foi premiada como ‘Melhor Cantora Solo’ no Prêmio Multishow, mas deixou o palco vaiada pelo público, fato que, segundo a artista, marcou a sua trajetória. “Tinha 18 anos, foi uma vergonha ser vaiada na frente da Marisa Monte e do Djavan”, revelou em entrevista ao Gshow.

7. Primeira artista brasileira a aderir o ‘Reggaeton’

Atualmente, o reggaeton é um estilo musical em destaque, especialmente por artistas como Anitta. Wanessa Camargo foi uma das pioneiras ao trazer o estilo para o Brasil, em meados dos anos 2000. Em uma publicação no antigo Twitter, ela comentou o assunto:

“Sim, eu fui a primeira artista popular brasileira a fazer um reggaeton em português – o gênero estava explodindo com La Tortura da @shakira e Gasolina do @daddy_yankee e meu produtor me introduziu o som em 2005 e fiquei apaixonada!”, escreveu a artista em um post em sua conta na plataforma.

8. Reatou o namoro com Dado Dolabella após 20 anos

O primeiro envolvimento da cantora com o ator foi no início dos anos 2000 e ganhou destaque após Dado Dolabella participar de alguns clipes da Wanessa, como ‘Apaixonada por Você’ e ‘O Amor não Deixa’. No entanto, o romance não durou e, em 2004, eles terminaram.

Depois disso, a artista foi casada com Marcus Buaiz por 17 anos e teve dois filhos. Em maio de 2022, ela anunciou o término do casamento e, em julho do mesmo ano, foi vista novamente com Dado Dolabella, com quem tem mantido um relacionamento atualmente.

9. É vegana

A artista contou ao Gshow que é vegana, o que significa que ela dispensa tanto na sua dieta quanto na sua rotina de vida produtos derivados de animais. “Sei fazer omelete, mas não vou fazer. É uma questão de ética não fazer algumas coisas”, afirmou. Apesar disso, ela também revelou que não sabe cozinhar. “Sou uma ótima organizadora e sou muito boa limpando a casa”, disse.

10. Foi expulsa de uma balada na Europa

Em uma entrevista no quadro ‘Eu Nunca’, no canal do youtuber Matheus Mazzafera, em 2018, a cantora relembrou que foi expulsa de uma balada na Europa. No bate-papo, Wanessa contou que tinha 20 anos e não estava acostumada com a balada terminando às 2h da manhã.

“Então, no auge da animação, fechou, e pessoa bêbada não tem discernimento de limites; e eu ficava pedindo ‘só mais um pouquinho’. Chegou uma hora que o moço me pegou pelos braços e me levou […]”, disse.