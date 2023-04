Besouro Azul: filme com Bruna Marquezine ganha primeiro trailer

Veja o que esperar do primeiro filme da DC Comics com um protagonista latino-americano

Filme ‘Besouro Azul’ é um dos lançamentos cinematográficos mais aguardados para 2023 Imagem: Reprodução digital | Warner Bros Pictures

Nesta segunda-feira (03), a Warner Bros. divulgou o primeiro trailer do filme ‘Besouro Azul’, que marca a estreia da atriz Bruna Marquezine no cinema internacional. O longa faz parte do universo da DC Comics (DC) e será protagonizado por Xolo Maridueña, que também estrelou a série ‘Cobra Kai’. No papel de Jaime Reyes, o ator fará par romântico com a artista brasileira e dará vida a um dos heróis mais antigos da franquia.

Segundo James Gunn, co-presidente da DC Studios, a produção também simboliza o recomeço da jornada dos heróis na DC. “Shazam sempre esteve no seu próprio pedaço do DCU, então ele se conecta diretamente com Flash, um filme fantástico, que eu amo, e que reseta todo o universo DC […]. Então nós vamos para Besouro Azul, um filme fantástico sobre um garoto que é uma parte maravilhosa do DCU e, depois, para Aquaman 2, que se conecta diretamente a nossos novos projetos”, disse ele em um vídeo publicado no Twitter.

O que revela o trailer?

Enquanto procura por um emprego, Jaime encontra Jenny (Bruna Marquezine) e recebe dela uma caixa de hambúrguer misteriosa, que ela pede para que ele proteja com a própria vida. Sem saber o conteúdo da caixa, em casa, ele decide abri-la e descobre uma espécie de magia que se disfarça como tecnologia, que o escolhe para ser o Besouro Azul. Então, dá a ele uma armadura com superpoderes, mas imprevisível e um tanto perigosa.

No vídeo, também é possível ver um vilão clássico dos quadrinhos, uma nova vilã surgindo e Jaime, diferente de outros heróis, tentando descobrir sozinho como a armadura funciona.

Grandes nomes que estrelam o filme

Além de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, a produção também conta com atores renomados e já conhecidos pelo público, como:

Susan Sarandon como Victoria Kord;

George Lopez como tio Rudy Reyes;

Adriana Barraza como Nana;

Damián Alcázar como Alberto;

Raoul Max Trujillo como Conrad Carapax;

Belissa Escobedo como Milagro Reyes.

Bruna Marquezine é co-protagonista no filme ‘Besouro Azul’ (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Reação dos atores

Em reação emocionada, Bruna Marquezine tornou-se destaque no Twitter com a revelação do trailer. Em um post na rede social, a atriz escreveu “reconhecem essa voz?”, em menção a dublagem realizada por ela para o longa. A artista também recebeu elogios de colegas brasileiros, como Xuxa Meneghel. “Um orgulho bem grande da minha pequenininha, que cresceu e vai crescer MUITO mais ainda!”, escreveu a apresentadora.

Em uma postagem no Instagram, Xolo Maridueña também comentou o anúncio: “Finalmente chegou a hora de apresentar Jaime Reyes ao mundo e eu não poderia estar mais feliz. Eu espero que vocês se apaixonem por este filme como eu. Felicidades. Verão de ‘BESOURO AZUL’, baby”, escreveu o ator.

História do filme

Recém-formado e repleto de sonhos para o futuro, James Reyes volta para casa, mas percebe que as coisas mudaram e não estão como eram antes. Enquanto lida com este conflito, o jovem tenta encontrar o seu lugar no mundo. Contudo, o destino é imprevisível e, inesperadamente, James se encontra em posse de uma relíquia alienígena desconhecida chamada: Escaravelho.

Tudo muda quando o objeto decide escolher James como um hospedeiro simbiótico e oferece a ele uma armadura com poderes que mudam completamente o seu destino, fazendo dele o super-herói ‘Besouro Azul’. No entanto, com as responsabilidades surgem também grandes missões, e o jovem terá que combater vilões perigosos enquanto sua família pode estar em perigo.

Produzido pela DC Films, dirigido por Angel Manuel Soto e distribuído pela Warner Bros. Pictures, a estreia do filme no Brasil está prevista para o dia 18 de agosto.

Confira o trailer legendado!