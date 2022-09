Bichinhos de pelúcia: veja 3 motivos para mantê-los limpos

Sem a limpeza adequada, esses brinquedos podem causar alergias ou doenças respiratórias

Os bichinhos de pelúcia estão entre os brinquedos favoritos das crianças e são presentes legais até para os adultos. Além de confortáveis e decorativos, eles contam com opções e formatos para todos os gostos, e podem representar personagens famosos de desenhos animados, da TV e de jogos. Por conta disso, a especialista em cuidados têxteis Marinês Cassiano elencou três motivos para manter os bichinhos sempre limpos.

1. Acúmulo de pó

A primeira razão que torna a limpeza dos bichos de pelúcia tão importante é o material que a maior parte deles são fabricados, que é a fibra. Ela já é, por si só, um tecido que costuma acumular bastante pó e está presente nos brinquedos e em almofadas. Por conta disso, se não houver uma limpeza constante e adequada para esse tecido, o brinquedo vai ficar bem empoeirado ou encardido, podendo causar alergias ou doenças respiratórias tanto em crianças quanto em adultos.

Bichos de pelúcia podem ser contaminados por bactérias (Imagem: Shutterstock)

2. Contaminação de bactérias

Caso não tenha crianças em casa e os bichos de pelúcia sejam decorativos, é comum que eles caiam no chão ou fiquem sujos por ficarem em prateleiras que acumulam pó. Isso torna a higienização ainda mais importante, já que este tipo de item está sendo contaminado por bactérias e outros micro-organismos presentes no ambiente que estão. Sendo assim, é bom evitar levar a mão na boca ou olhos ao manusear os bichinhos que estão há mais tempo parados e estar sempre atento aos que estão encostados na parede, pois acabam ficando mais vulneráveis à umidade.

3. Ácaros e mofos

As fibras dos bichinhos de pelúcia são os alvos perfeitos para os ácaros e mofos. Essas condições são os maiores vilões das famosas alergias, que se desenvolvem em ambientes muito úmidos e lugares que são pouco arejados, como a cama e o sofá. Por conta disso, além da limpeza, o ideal é colocar os brinquedos no sol ou em ambientes bem ventilados para arejar pelo menos uma vez por mês.

Frequência de higienização ideal

Para que as pelúcias não fiquem deformadas, tenham as fibras danificadas e durem por mais tempo, com relação à frequência da higienização, Marinês Cassiano afirma que varia bastante de acordo com algumas questões. “A limpeza deste item vai depender muito de cada caso. Se tem uma criança que brinca bastante com o bichinho ou já tem algum problema alérgico ou respiratório, ou alguém que costuma dormir com a pelúcia, recomendamos que ele seja mandado para higienização uma vez por mês. Se for apenas uma peça decorativa, uma limpeza profissional a cada três meses já é o suficiente […]”, finaliza a especialista.