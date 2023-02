Boca seca: entenda as causas e como tratar esse problema

Especialista explica quais são os sintomas e como evitar a xerostomia

Falta de produção de saliva pode gerar diversos problemas bucais Imagem: Shutterstock

A sensação de estar com a boca seca é um incômodo para algumas pessoas, mas o que muitos não sabem é que a condição pode ser um distúrbio de salivação. Também conhecido como xerostomia, ou seja, falta de produção de saliva para manter a boca úmida, o problema é um dos principais responsáveis por causar infecções e cáries nos dentes, uma vez que a produção de saliva também é importante para controlar a quantidade de bactérias na boca.

Para evitar este problema, a cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal Dra. Bruna Conde explica quais são os sintomas da condição e como manter o fluxo de saliva correto na boca. Veja!

Fatores que causam a boca seca

A boca seca pode ser causada por diversos fatores, entre eles estão:

Má higiene oral;

Consumo excessivo de café ou chá;

Uso de medicamentos para doenças como diabetes ou Síndrome de Sjögren (distúrbio do sistema imunológico caracterizado por olhos secos e boca seca);

Estresse;

Tabagismo;

Consumo excessivo de álcool.

Por que a boca seca é um problema?

A Dra. Bruna Conde explica que a boca seca também aumenta o risco de gengivite (doença da gengiva) e infecções bucais, como candidíase. Além disso, a condição também pode dificultar o uso de dentaduras e causar cárie dentária, pois a saliva não apenas ajuda a digerir os alimentos e possibilita mastigar e engolir, mas também é o limpador natural da boca.

“Sem saliva, a cárie dentária e a doença gengival são mais prováveis. Se você tem boca seca, para combater a cárie dentária e a doença da gengiva, você precisa ter cuidado extra ao seguir bons hábitos de higiene bucal”, indica a profissional.

Sintomas da condição

O principal sintoma da xerostomia é a própria falta de salivação. No entanto, outras manifestações podem indicar que o paciente está com a condição, como:

Sensação de ardência;

Dificuldade para engolir;

Língua vermelha;

Dores na língua;

Mau hálito;

Saburra (presença de uma placa de bactéria branca na língua).

Tratamentos odontológicos incentivam a produção de saliva (Imagem: Shutterstock)

Tratamento para xerostomia

O tratamento para boca seca depende do que está causando o problema. A maneira mais eficaz de lidar com a boca seca é identificando a origem. Se for decorrente de medicamentos, pode ser necessário trocar de prescrição ou ajustar dosagens. Em caso de glândulas salivares reduzidas, o cirurgião dentista capacitado pode realizar estimulação das glândulas com aparelhos modernos e indolores.

Mas se a condição médica que causa a boca seca não puder ser alterada – por exemplo, se a glândula salivar tiver sido danificada ou for resultado de uma doença em si, como síndrome de Sjögren e doença de Alzheimer, o tratamento focará em maneiras de aumentar o fluxo de saliva.

Técnicas para melhorar a produção de saliva

Outras medidas podem ser tomadas para ajudar a melhorar o fluxo de saliva:

Chupe balas ou masque chicletes sem açúcar, especialmente os com xilitol: a mastigação ajuda a estimular o fluxo de saliva. “Mas lembre-se de mascar no máximo 20 minutos e evite utilizar muitas vezes ao dia”, alerta a dentista.

a mastigação ajuda a estimular o fluxo de saliva. “Mas lembre-se de mascar no máximo 20 minutos e evite utilizar muitas vezes ao dia”, alerta a dentista. Beba muita água: isso ajuda a manter a boca úmida e soltar o muco. Leve água com você para beber durante o dia e mantenha uma garrafa ao lado da cama à noite.

isso ajuda a manter a boca úmida e soltar o muco. Leve água com você para beber durante o dia e mantenha uma garrafa ao lado da cama à noite. Escove os dentes com um creme dental com flúor: evite enxaguantes bucais comerciais ou enxaguantes que contenham álcool ou peróxido. Esses ingredientes vão secar ainda mais sua boca.

evite enxaguantes bucais comerciais ou enxaguantes que contenham álcool ou peróxido. Esses ingredientes vão secar ainda mais Respire pelo nariz, não pela boca: tente utilizar a técnica tanto quanto possível. Para ajudar, também existe tratamento para respirador bucal.

tente utilizar a técnica tanto quanto possível. Para ajudar, também existe tratamento para respirador bucal. Use um vaporizador de ambiente: isso vai ajudar a adicionar umidade ao ar do quarto.

isso vai ajudar a adicionar umidade ao ar do quarto. Umedeça os alimentos: utilize caldos, sopas, molhos, cremes e manteiga. Coma alimentos macios e úmidos, frescos ou em temperatura ambiente.

utilize caldos, sopas, molhos, cremes e manteiga. Coma alimentos macios e úmidos, frescos ou em temperatura ambiente. Evite alguns alimentos como: comidas salgadas, secas (como biscoitos, torradas, biscoitos, pães secos, carnes/aves/peixes secos, frutas secas e bananas) e alimentos e bebidas com alto teor de açúcar.

comidas salgadas, secas (como biscoitos, torradas, biscoitos, pães secos, carnes/aves/peixes secos, frutas secas e bananas) e alimentos e bebidas com alto teor de açúcar. Evite bebidas com álcool ou cafeína: o álcool aumenta a perda de água ao desencadear micção frequente e, assim como a cafeína , também resseca a boca.

o álcool aumenta a perda de água ao desencadear micção frequente e, assim como a , também resseca a boca. Evite fumar.

“Uma boca seca pode gerar muito desconforto e atrapalhar o seu bem-estar em geral. Por isso, não deixe de buscar ajuda profissional, visite seu dentista de confiança. O dentista deve ser apto e atualizado, pois cada vez mais temos novos produtos no mercado com promessas milagrosas. Invista em produtos e profissionais de qualidade”, finaliza a Dra. Bruna Conde.

Por Gabriela Dallo