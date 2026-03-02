Bolo de fubá: 4 receitas rápidas e deliciosas para o lanche da tarde
Aprenda a preparar versões diferentes e cheias de sabor e torne suas pausas ainda mais especiais
O bolo de fubá é um clássico que transforma o lanche da tarde em um momento especial. Com aroma reconfortante, textura macia e sabor suave, ele atravessa gerações e se reinventa a cada uma delas. Por exemplo, além das tradicionais, é possível preparar versões com laranja e maracujá, igualmente deliciosas e capazes de trazer um toque moderno sem perder o charme caseiro. Tudo isso com praticidade para aproveitar as pausas da rotina com gostinho de afeto.
Abaixo, confira 4 receitas de bolo de fubá!
1. Bolo de fubá com coco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o açúcar até obter uma mistura lisa. Transfira para um recipiente, adicione o fubá e o coco ralado e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
2. Bolo de fubá com calda de maracujá
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Calda
- 1 xícara de chá de suco concentrado de maracujá
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- Polpa de 1 maracujá para finalizar
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o fubá, a farinha de trigo e o açúcar e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma, com furo central, untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e reserve.
Calda
Em uma panela, coloque o suco de maracujá, o açúcar e a água e leve ao fogo médio até engrossar levemente, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione a polpa e mexa para incorporar. Após, com o auxílio de um garfo, faça pequenos furos no bolo e despeje a calda por cima dele. Sirva em seguida.
3. Bolo de fubá cremoso
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite, os ovos e a manteiga. Adicione o fubá, o açúcar e o queijo parmesão e bata novamente até formar uma mistura homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
4. Bolo de fubá com laranja
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de suco de laranja natural
- 1 xícara de chá de óleo
- 3 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- Raspas de 1 laranja
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o suco de laranja e o óleo até formar uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata novamente. Transfira para um recipiente, acrescente o fubá, a farinha de trigo e as raspas de laranja e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
