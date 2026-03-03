Jovem Pan > Edicase > Culinária > Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas para o lanche da tarde

Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas para o lanche da tarde

Veja como preparar opções simples com textura macia e aroma caseiro

  • Por EdiCase
  • 03/03/2026 15h00 - Atualizado em 03/03/2026 17h12
Bolo de liquidificador de laranja Bolo de liquidificador de laranja Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

O bolo de liquidificador é uma excelente escolha para o lanche da tarde, pois une praticidade e sabor em uma única receita. Fácil de preparar, ele exige poucos ingredientes e não demanda técnicas complicadas. Além disso, é versátil, podendo ser feito em diversos sabores, agradando diferentes paladares.

Abaixo, confira 3 receitas de bolo de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Bolo de liquidificador de laranja

Ingredientes

  • 1 laranja
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Açúcar de confeiteiro para finalizar
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Corte a laranja em pedaços (retire as sementes e o miolo branco mais espesso para não amargar). Coloque no liquidificador com os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até formar uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo peneirada e o sal. Misture delicadamente até ficar uniforme. Por último, coloque o fermento e mexa suavemente, apenas para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar antes de desenformar. Polvilhe açúcar de confeiteiro por cima e sirva em seguida.

2. Bolo de liquidificador de chocolate com café

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de café coado forte (morno ou frio)
  • 1/2 xícara de chá de chocolate em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o café e o chocolate em pó. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada e o sal. Misture delicadamente até a massa ficar uniforme. Acrescente o fermento e mexa suavemente, apenas para incorporar. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

Bolo de liquidificador de maçã e nozes Imagem: MShev | Shutterstock

3. Bolo de liquidificador de maçã e nozes

Ingredientes

  • 3 maçãs com casca, sem sementes e picadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até formar uma mistura homogênea. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a canela e o sal. Despeje a mistura do liquidificador e mexa delicadamente até incorporar. Acrescente as nozes picadas e misture. Por último, adicione o fermento e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

