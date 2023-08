Botox preventivo: veja como funciona e quem pode fazer

Especialistas explicam que o botox deve ser realizada com base na necessidade de cada paciente

A toxina botulínica é um dos tratamentos estéticos mais conhecidos Imagem: AVOCADO FAM | ShutterStock

A utilização do botox já não se limita apenas ao tratamento de linhas e rugas de forma corretiva. Sua aplicação se estende para antes mesmo da manifestação dos primeiros sinais de envelhecimento, visando à prevenção. No entanto, surge a questão: essa abordagem é vantajosa? A ideia por trás da aplicação precoce da toxina botulínica é tratar os músculos faciais mais utilizados, com o propósito de evitar a formação de rugas.

“A toxina botulínica é um dos tratamentos estéticos mais conhecidos. A substância promove um bloqueio neuromuscular, impedindo que as sinapses nervosas cheguem ao músculo e se concentrem no local. A remoção dos movimentos musculares da face resulta em uma redução das linhas de expressão e impede que uma ruga dinâmica se torne uma ruga estática”, explica o cirurgião plástico Dr. Paolo Rubez. “Esse é o tratamento mais usado para rugas, mas também permite uma pequena elevação das sobrancelhas”, acrescenta a médico.

Quantidade de linhas de expressão varia de pessoa para pessoa (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Aplicação não é sobre idade

Segundo a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS, a técnica previne rugas estáticas na testa, entre sobrancelhas e ao redor dos olhos. “A toxina botulínica paralisa o músculo, e o paciente não realiza as rugas dinâmicas e consequentemente as estáticas. A partir do momento em que essas rugas já estão instaladas, o tratamento torna-se impossível. Podemos, sim, amenizar, mas uma fratura dérmica já foi estabelecida”, diz a médica. Ainda há o benefício da melhora do aspecto da pele, que fica mais iluminada.

Esse é um tratamento que não tem indicação por idade, mas sim necessidade. “Eu nunca estipulo idade para início de prevenção de rugas estáticas com toxina botulínica, pois algumas pessoas são menos ou mais expressivas. Então, ao conversar com meu paciente na consulta, observo toda mímica sem ele saber que estou realizando essa avaliação. Então, assim que essa força muscular aumenta e as rugas dinâmicas são muito frequentes, já indico a toxina botulínica, independentemente da idade”, argumenta a Dra. Cláudia Merlo.

Com qual regularidade o botox deve ser aplicado?

Assim como a indicação, a regularidade também depende de cada caso, variando de 4 a 6 meses. No caso de indivíduos muito expressivos, que costumam se expor ao sol com frequência, praticantes de musculação, tabagistas ou homens, o processo pode ser feito a cada 4 meses.

A toxina botulínica preventiva pode ser aplicada nas rugas do bravo (entre as sobrancelhas), rusgas do espanto (testa) e pés de galinha. A Dra. Cláudia ainda cita as áreas do depressor do ângulo oral (que promove canto de lábio caído) e queixo.

Não há nenhum risco para a saúde a intervenção, desde que realizada por profissional capacitado, em condições de higiene adequada, respeitando a dose e diluição para cada indicação. Para fugir de aspectos congelados e artificiais da aparência, é necessário que o injetor seja um médico e ter amplo treinamento e experiência na execução dessas injeções.

Ficar longe de “festas de botox também ajuda. “Mesmo sendo um procedimento não cirúrgico, a toxina botulínica precisa ser realizada por um profissional capacitado em ambiente estéril”, finaliza a médica Dra. Cláudia Merlo.

Por Maria Paula Amoroso