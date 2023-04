Brasileirão 2023: conheça a história do América- MG no campeonato

Veja as melhores campanhas do time mineiro no campeonato mais disputado do Brasil

América-MG é um dos times mais tradicionais de Minas Gerais Imagem: Reprodução digital | @america_mg

Participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

Em 2022, Ceará, Atlético-GO, Avaí e Juventude foram rebaixados para a série B, após ficarem nas últimas posições da tabela. Por outro lado, os quatro melhores colocados da segunda divisão, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, retornaram à elite do futebol brasileiro.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

Em 2023, o América-MG segue sob comando de Vagner Mancini. Ele ajudou o time a se classificar pela primeira vez para a Sul-Americana, que ocorre este ano. Para reforçar o Coelho, foram feitas as contratações do lateral-direito Nino Paraíba, do lateral-esquerdo Nicolas e do atacante Mateus Gonçalves. O lateral-direito Thalys retornou de empréstimo.

Busca pelo Brasileirão Série A

O América-MG é um dos times mais tradicionais de Minas Gerais. No entanto, ainda falta a conquista do Brasileirão série A para coroar o Coelho. O time mineiro é bicampeão da série B. Em 2020, quase conquistou o Trinacional, mas acabou perdendo o título para a Chapecoense, por critério de saldo de gols, e terminou em 2º lugar.

História do time no Brasileirão

Com o vice-campeonato em 2020, o América-MG garantiu o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Esse é o quarto acesso do Coelho à série A desde 2006, quando a competição passou a ser disputada no formato atual de pontos corridos. As outras três vezes que o time subiu para a primeira divisão foi em 2010, 2015 e 2017. Na competição de 2022, o Coelho registrou 53 pontos e 15 vitórias. Além disso, o time ficou a um gol de se classificar para a Libertadores.