Brasileirão 2023: conheça a trajetória do Cuiabá no campeonato

Conheça a história do time do Mato Grosso no campeonato mais disputado do Brasil

O Cuiabá garantiu o acesso inédito à série A do Campeonato Brasileiro de 2021 Imagem: Reprodução digital | @cuiabaec

Além do Cuiabá, nesta edição do Brasileirão, participam os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Em 2023, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

Pelo terceiro ano consecutivo na primeira divisão, o Cuiabá inicia a competição sob o comando do português Ivo Vieira, que substitui António Oliveira. Visando reforçar a equipe, a diretoria do clube anunciou a contratação do volante Fernando Sobral, do lateral-direito Matheus Alexandre, do meio-campista Pablo Ceppelini e dos atacantes Isidro Pitta e Iury Castilho. Além disso, o goleiro Walter teve o contrato renovado com o Dourado até o fim de 2024.

Chegada à elite

O Cuiabá garantiu o acesso inédito à série A do Campeonato Brasileiro de 2021 após o CSA empatar em 1 a 1 com o Brasil-RS. Um empate do time de Alagoas dava a vaga ao clube do Mato Grosso, que comemorou o acesso antes mesmo de entrar em campo. Naquele dia, o Dourado tinha jogo marcado contra o Sampaio Corrêa, válido pela 37ª rodada da segunda divisão. Mesmo com a derrota, conseguiu a última vaga para o acesso à primeira divisão.

História do time no Brasileirão

O Dourado ficou por sete anos na série C, de 2012 a 2018, quando conquistou o acesso à segunda divisão. Após dois anos em disputa na série B, chegou à elite. Além de conquistar a 4ª colocação na série B, o jovem clube, que foi fundado em 2001 pelo ex-jogador Gaúcho, também conseguiu colocar, pela primeira vez em 35 anos, um representante do Mato Grosso na elite do futebol brasileiro. Em 2022, o clube marcou 41 pontos e ficou em 16º lugar na competição.