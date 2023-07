Britney Spears: conheça a trajetória da princesa do pop

Sua carreira foi marcada por sucessos mundiais, turbulências pessoais e uma batalha legal pela sua própria liberdade

Britney Spears é destaque no mundo pop até os dias de hoje Imagem: Jeff Kravitz | ShutterStock

Desde seu surgimento como a princesa do pop no final dos anos 90, Britney Spears tem sido uma das figuras mais emblemáticas e controversas da indústria musical. Sua carreira foi marcada por sucessos mundiais, turbulências pessoais e uma batalha legal pela sua própria liberdade.

Ela nasceu em 2 de dezembro de 1981, em McComb, Mississippi (EUA), e cresceu na pequena cidade de Kentwood, Louisiana. Desde muito jovem, Britney mostrou talento e interesse pela música. Começou a cantar e a se apresentar em concursos de talentos locais e em eventos da igreja. Seu carisma logo chamou a atenção de pessoas ao seu redor.

Primeiros passos

Britney ingressou no mundo artístico no final de 1992, com a participação no programa infantil “The Mickey Mouse Club”, da Disney Channel, aos 11 anos. Ela havia feito uma audição para o canal aos 8 anos, mas foi considerada jovem demais na época.

Ela se juntou a outros jovens artistas, como Justin Timberlake – com quem viveu um romance -, Christina Aguilera, Ryan Gosling e Keri Russell, no elenco do programa. Apareceu em várias temporadas do “The Mickey Mouse Club”, e ganhou destaque como uma das estrelas em ascensão. Em 1995, Britney saiu do programa e continuou a desenvolver sua carreira musical.

Primeiro disco

Com mais de 20 anos de carreira, Britney coleciona inúmeros sucessos. O primeiro álbum da artista, “Baby One More Time”, foi lançado em 1999. O disco vendeu mais de 30 milhões de cópias, sendo 10 milhões apenas na primeira semana, e estreou no topo da Billboard 200.

O álbum inclui sucessos notáveis, como “Sometimes”, “Crazy”, “Born to Make You Happy” e “From the Bottom of My Broken Heart”. Essas músicas também obtiveram bom desempenho nas paradas. Além disso, o sucesso do trabalho ajudou a estabelecer Britney Spears como uma das principais artistas da geração do pop adolescente no final dos anos 90.

Artista coleciona performances emblemáticas (Imagem: Reprodução Digital | Scott Gries)

Outros álbuns

Seu segundo álbum, “Oops!… I Did It Again”, foi lançado em 2000 e foi um grande sucesso comercial. Ele vendeu mais de 1,3 milhão de cópias em sua primeira semana nos Estados Unidos. O álbum apresenta hits como “Oops!… I Did It Again” e “Lucky”.

Britney continuou a lançar álbuns de sucesso nos anos seguintes. Seu terceiro álbum de estúdio, autointitulado “Britney”, foi lançado em 2001 e mostrou uma evolução em sua sonoridade. Além disso, ela se apresentou em shows relevantes para a indústria, como o MTV Video Music Awards no mesmo ano, onde colocou um marco na carreira com a performance de “I’m a Slave 4 U”, acompanhada de uma cobra.

Em 2003, Britney lançou seu quarto álbum, “In the Zone”, que mostrou um som mais maduro e experimental. O disco apresenta o sucesso “Toxic”, que ganhou um Grammy Award de Melhor Gravação Dance.

Ao longo dos anos, a artista lançou vários outros álbuns de estúdio, incluindo “Blackout” (2007), “Circus” (2008), “Femme Fatale” (2011) e “Glory” (2016). Esses álbuns renderam hits como “Gimme More”, “Womanizer”, “Till the World Ends” e “Make Me…”.

Turnês mundiais

Britney também embarcou em 9 turnês mundiais ao longo de sua carreira, incluindo a “…Baby One More Time Tour”, a “Oops!… I Did It Again World Tour”, a “Femme Fatale Tour” e a “Piece of Me Tour”. Suas performances ao vivo eram conhecidas pelas coreografias elaboradas, e um cenário pop autêntico que a cantora estabelecia, abrindo portas para diversas artistas que vieram após.

Vida pessoal

Em 2007, a carreira de Britney Spears enfrentou uma reviravolta difícil. Ela passou por um período de instabilidade pessoal e enfrentou sérios problemas de saúde mental. Isso resultou em um colapso público, incluindo um episódio em que ela raspou a cabeça em um salão de beleza. Ela também enfrentou uma batalha legal pelo controle de suas finanças e de sua vida pessoal.

Em 2008, Britney foi colocada sob uma tutela legal, onde seu pai, Jamie Spears, foi nomeado como seu tutor e responsável por suas decisões pessoais e financeiras. Essa tutela foi objeto de debate e controvérsia ao longo dos anos, com fãs e apoiadores da cantora pedindo sua liberdade e expressando preocupações sobre seu bem-estar.

Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela

O movimento #FreeBritney ganhou força após o lançamento de um podcast e do documentário “Framing Britney Spears”. Os fãs se mobilizaram para pedir o fim da tutela que controlava a vida da cantora, e a hashtag se tornou viral. Em junho de 2021, Britney deu um depoimento emocionante em uma audiência judicial, revelando que se sentia abusada e perseguida pela tutela.

No final de 2021, após 13 anos, a juíza Brenda Penny determinou o fim da tutela do pai de Britney. “Bom Deus, eu amo tanto os meus fãs, é uma coisa louca!!! Eu acho que vou chorar pelo resto do dia. Melhor dia de todos… Louvado seja o Senhor… Posso ganhar um amém?”, escreveu a cantora no Twitter após a decisão.

Fora dos holofotes

Atualmente, Britney se mantém fora dos holofotes e não produz mais lançamentos, se dedicando ao próprio bem-estar. Também, a cantora está desenvolvendo uma biografia com a editora Simon & Shuster, sob autoria de Sam Lansky, um escritor experiente em perfis de cantoras, encarregado de transformar a história de Spears em um marco do empoderamento feminino. Lansky já escreveu sobre outras artistas renomadas, como Adele, Madonna e Nicki Minaj.