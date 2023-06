Cabelo colorido também é tendência para a terceira idade

Cores fantasias podem ser uma ótima opção para quem deseja tingir os fios brancos e inovar

Cabelos coloridos na terceira idade está na moda Imagem: Reshetnikov_art | Shutterstock

Quem disse que só pessoas jovens gostam de cores nos cabelos? Hoje, pessoas com mais de 60 anos também mostram que a vida colorida pode ser muito mais bela. Aquela história de cobrir os fios brancos com o castanho está ficando para trás, a tendência dos cabelos coloridos vem encantando todas as idades.

Colorir os fios, para essas mulheres, pode ser uma forma de mostrar o quanto a idade trouxe segurança para serem o que quiserem e expressarem isso sem medo dos julgamentos. O cabelo colorido representa liberdade e uma juventude que nos acompanha sempre!

Vantagens de colorir os fios brancos com cores fantasias

Apesar do cabelo ficar mais fraco com a idade e exigir maior hidratação, se os fios já estiverem brancos, não precisam passar pelo processo de descoloração – o maior responsável pelos danos capilares. Ótima oportunidade para quem tem maturidade suficiente e não se importa com os julgamentos alheios. “Com os cabelos coloridos, elas irão transmitir muito mais alegria e uma imagem mais moderna”, diz a visagista Lilian Gonçalves.

Cabelos brancos não precisam de descoloração (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Cuidados especiais com cabelos coloridos

Na terceira idade, na maioria das vezes, os cabelos são mais delicados, por isso deve-se ter mais cuidado. “Muita hidratação, uso de produtos adequados para o cabelo e a ajuda de um visagista são fundamentais nesses casos”, aconselha Lilian Gonçalves.

A recomendação é a mesma dada a todas as mulheres que utilizam químicas nos cabelos: utilizar xampu e hidratante para cabelos coloridos, não lavar com água muito quente, usar produtos pós-praia no verão e evitar a exposição ao sol, água do mar, piscina e sempre usar produtos finalizadores.

Retocando a cor dos fios brancos

É preciso ter consciência de que uma cor fantasia tende a desbotar mais rápido do que uma cor base e, por isso, talvez tenha que retocar antes do tempo que estava acostumada. “Normalmente, uma coloração deve ser retocada a cada 30 dias, no caso de cores vibrantes, indico a cada 20 dias”, explica a visagista.

O cabelo colorido também pode ser elegante, quando feito com delicadeza e com tons mais frios. A verdade é que não existem regras para colorir ou sobre qual cor será melhor. Como toda fase na vida, a principal regra é ser feliz, com a cor que você se identifica melhor!