Cabelos lisos: 5 dicas para deixá-los bonitos e saudáveis

Especialistas explicam como algumas atitudes do dia a dia são importantes para a saúde dos fios

Cabelos lisos demandam certos cuidados e tratamentos específicos Imagem: Shutterstock

Os cabelos lisos, sejam eles naturais ou alisados quimicamente, demandam certos cuidados e tratamentos. Assim como outros tipos de cabelos, eles também podem ficar quebradiços, com pontas duplas e frizz. Por isso, os cabeleireiros Andréa Leite e Rafael Cruz elencam dicas para cuidar dos fios e mantê-los saudáveis. Confira!

1. Utilize xampus específicos

A principal queixa das mulheres com cabelos lisos são os fios pesados, a raiz muito oleosa e as pontas secas. Para solucionar esse problema, Andréa Leite indica o uso de xampu específico para raízes oleosas e a aplicação de condicionador apenas nas pontas dos fios.

2. Atenção com a temperatura da água

Outro cuidado que deve ser tomado ao lavar os fios é com a temperatura da água. “A temperatura, quando muito elevada, dilata a fibra deixando-o opaco, pois as camadas de cutícula também ficam abertas”, alerta Rafael Cruz. Por outro lado, Andréa Leite enfatiza que a melhor temperatura da água é a fria. “Estimula menos a oleosidade do couro cabeludo. A água quente resseca os fios e retira a oleosidade natural do cabelo”, explica.

Pessoas que utilizam secador devem cortar e hidratar o cabelo regularmente (Imagem: Shutterstock)

3. Hidrate e corte o cabelo

Para quem usa o secador com frequência é importante manter a hidratação e o corte sempre em dia. O ideal é hidratar os cabelos de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, para cabelos muito oleosos. O cabelo deve ser cortado, preferencialmente, uma vez por mês, mas também é possível cortá-los a cada dois ou três meses.

4. Cuidados para não queimar os fios

Para quem não dispensa o secador, alguns cuidados devem ser tomados. É importante manter uma distância mínima do couro cabeludo, aproximadamente 15 cm ou um palmo, e tomar o cuidado para que o “bico” do secador não encoste nos fios, pois isso pode queimá-los, esclarecem os cabeleireiros. Além disso, o especialista Rafael Cruz aconselha a utilizar produtos com protetores térmicos sempre que for utilizar o secador ou a chapinha.

5. Utilize creme para pentear

O creme para pentear é imprescindível para os cuidados com os fios. “Os sem enxágue são como a ‘roupa’ dos cabelos, sem eles os cabelos ficam expostos aos danos ambientais”, explica o cabeleireiro Rafael Cruz.