Camarote do BBB 23: veja o que os astros dizem sobre os participantes

Personalidade dos participantes do camarote do BBB 23 Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Ano novo, vida nova e uma nova edição do Big Brother Brasil. O BBB 23 mal começou e já está deixando a internet em alvoroço, especialmente pelas especulações sobre a vida e a jogada dos brothers. “Desde seu anúncio, as pessoas ficam em polvorosa para conhecer os participantes, saber quem vai ser seu preferido na edição. Uma boa forma de se conhecer os participantes é por meio dos seus signos”, comenta Emylian Kali, astróloga e oraculista do Astrocentro.

A seguir, saiba o que esperar do comportamento dos participantes do camarote, de acordo com os seus respectivos signos:

Fred (Touro)

Com Sol em Touro, Fred ama estar em um bom comes e bebes. Além disso, sua vontade própria e opinião firme o fazem forte. Com Mercúrio também em Touro, seu ponto forte é o jeito teimoso de agir e a versatilidade em algumas situações.

Vênus em Touro o torna puro amor – e ele se entrega de verdade -, mas não se deixa levar pelos sentimentos. Marte em Gêmeos pode ser tanto o seu ponto fraco quanto forte, pois ele impera sua inteligência brigando com seu emocional e causando instabilidade.

Marvvila (Touro)

Personalidade da cantora Marvvila de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Com Sol em Touro, Marvvila apresenta a teimosia e a opinião forte como principais características. Seu Mercúrio em Touro transcende ainda mais esses atributos, tornando-a uma pessoa de fácil convivência. Já Vênus em Câncer demonstra apego e envolvimento profundo em suas relações, podendo até levá-la a se machucar em alguns casos. Em Marte, temos Libra. Por isso, a sua vontade de ir à luta é incontestável; porém, pode demonstrar uma certa agressividade.

Domitila Barros (Câncer)

Com Sol em Câncer, Domitila tem o melhor deste signo. Seu controle emocional é muito forte, devido a Mercúrio também estar em Câncer. A comunicação a faz uma pessoa de tranquilidade e plenitude. Com Vênus em Touro, ela gosta de aproveitar as sensações e as coisas boas que o momento a dois pode lhe trazer. Marte em Câncer faz as suas batalhas serem mais pé no chão, com a motivação de não deixar escapar as oportunidades entre os dedos.

Gabriel Santana (Libra)

Com Sol em Libra, Gabriel gosta de correr atrás do que deseja. No entanto, a indecisão, às vezes, atrapalha a demonstração de personalidade. Com Mercúrio em Libra, ele tem a mente aberta, gosta de conciliar fatos e agregar cultura à comunicação. Com Vênus em Leão, ele demonstra o amor-próprio, que chega a ser atraente demais para quem o enxerga. Com Marte em Sagitário, gosta de ir além e enfrentar as barreiras dos limites sem medo de se aventurar no jogo.

MC Guimê (Escorpião)

Personalidade do cantor MC Guimê de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Com Sol em Escorpião, o cantor tem a intuição aguçada, é intenso e gosta de se jogar em algo para ganhar. Sagitário em Mercúrio, por sua vez, traz leveza, mais liberdade ao modo de comunicação, controle emocional e habilidade de fazer amizades fácil.

Com Vênus também em Sagitário, a liberdade amorosa do artista tem toques leves e momentos de risos soltos na relação. Câncer em Marte aguça o seu lado desconfiado e intuitivo, fazendo com que ele se destaque em situações que precisa da inteligência.

Aline Wirley (Sagitário)

Com Sol em Sagitário, a artista traz energia, vitalidade e muita alegria ao jogo. Ela não gosta de acomodação ou mesmice e isso pode atrapalhar sua visibilidade na casa mais vigiada do Brasil. Com Mercúrio em Capricórnio, a disciplina e a intuição a fazem se tornar muito clínica em alguns aspectos.

Com Vênus em Aquário, ela é totalmente desprendida, ou seja, não se apega aos sentimentos, mas aos momentos. Além disso, a sister gosta de se aventurar muito no amor. Com Marte em Libra, suas atitudes indecisas e compulsivas no jogo podem lhe trazer um pouco de frustração.

Key Alves (Capricórnio)

Personalidade da atleta Key Alves de acordo com o zodíaco (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Com Sol em Capricórnio, a Key se mostra uma pessoa dedicada e forte. Ela gosta de traçar jogadas e ir em busca de seus objetivos. Mercúrio também em Capricórnio é responsável por revigorar ainda mais a sua dedicação e autenticidade, pois ela não se deixa vencer facilmente. Com Vênus em Sagitário, ela é liberal e gosta de se aventurar em todos os tipos de amores. Marte em Peixes aciona sua intuição e vontade de ir além, por isso ela é abrangente e gosta de analisar antes de agir.

Bruna Griphao (Peixes)

Com o Sol em Peixes, Bruna apresenta dificuldade para ser realista e colocar o pé no chão. Ela tem intuição de sobra, que vai além do que é visto pelos outros. Contudo, o seu Mercúrio em Áries faz com que sua ação e impulsividade atrapalhem um pouco sua intuitividade.

Com Vênus também em Áries, ela é expansiva e vai além das fronteiras. A sister não gosta de barreiras no campo amoroso. Marte, em compensação, está em Escorpião, o que lhe faz uma guerreira forte e poderosa. Ela tem uma grande personalidade, mas pensa mais em si do que nos outros.

Antonio Jr. “Cara De Sapato” (Peixes)

Com Sol em Peixes, o lutador de MMA é sensível, carinhoso e tem uma grande intuição. Mercúrio também em Peixes reflete sua bondade com os outros, emanando sempre boas energias. Com Vênus em Aquário, torna o seu lado emocional mais livre e fluido, sem restrições para se envolver. Ele estará em alta, explorando a liberdade amorosa. Marte em Aquário traz a liberdade de agir e a vontade de ir além nas suas batalhas diárias.

Fred Nicácio (Peixes)

Com Sol em Peixes, Fred tem coração amável, gosta de ajudar e de doar-se às pessoas ao seu redor. Seu Mercúrio também tem Peixes, o que faz dele a pessoa que sabe quais decisões e ações tomar em situações diversas. Com Vênus em Capricórnio, seus relacionamentos são firmes e ele preza pela confiança. Marte em Touro é a sua kriptonita, pois ali temos uma acomodação leve e preguiçosa, podendo afetar seu destaque no jogo.

Por Julia Vitorazzo