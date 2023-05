Caqui: 5 receitas com a fruta adocicada que conquista o paladar

Veja como preparar diferentes pratos com essa deliciosa fruta

Bolo de caqui Imagem: Grazziela | Shutterstock

O caqui é uma fruta rica em vitaminas A, B1 e B2, além de vários outros nutrientes essenciais para a nossa saúde. Com um sabor adocicado e textura suculenta, ele é versátil e pode ser incorporado em várias receitas, seja para auxiliar no emagrecimento, aumentar a imunidade ou simplesmente pelo seu sabor delicioso. Pensando nisso, separamos cinco receitas com essa fruta que vão conquistar o seu paladar. Confira!

1. Bolo de caqui

Ingredientes

2 caquis do tipo rama forte

2 ovos

3 colheres de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de chá de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o caqui até ficar homogêneo. Acrescente a farinha e o açúcar e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e bata para misturar. Despeje a massa na forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida!

2. Musse de caqui

Ingredientes

6 caquis maduros sem pele e sem caroço

395 g de creme de leite

395 g de leite condensado

1 envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor

Água para hidratar a gelatina

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina com quatro colheres de água. Depois, leve para dissolver em banho-maria. Reserve. No liquidificador, coloque os caquis e bata para triturar. Acrescente o leite condensado e bata novamente. Adicione o creme de leite e torne a bater. Com o liquidificador ligado, junte a gelatina já hidratada e bata até ficar homogêneo. Coloque a musse em um recipiente ou em taças individuais. Leve à geladeira por cerca de 4 a 5 horas.

Dica: sirva com calda de morango.

3. Suco de caqui

Ingredientes

300 g de polpa de caqui

1 l de água

200 g de leite condensado

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ingredientes até ficar homogêneo. Sirva gelado.

4. Salada de caqui com rúcula e nozes

Salada de caqui com rúcula e nozes (Imagem: DronG | Shutterstock)

Ingredientes

1 maço de rúcula lavado e escorrido

lavado e escorrido 2 caquis descascados e fatiados

1 xícara de chá de nozes

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

100 g de queijo branco picado

Sal e pimenta calabresa a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, os pedaços de caqui, o queijo e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque as nozes, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Com cuidado, mexa a assadeira de vez em quando para torrar por igual. Desligue o forno, espere esfriar e junte as nozes à salada. Tempere com sal, pimenta calabresa e azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

5. Papinha doce de caqui

Ingredientes

6 caquis sem a casca

1/2 colher de sopa de mel

1 colher de chá de fécula de batata

Modo de preparo

Em um recipiente, passe os caquis por uma peneira. Misture o purê de caqui com o mel e a fécula de batata. Sirva gelado.