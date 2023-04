Cardápio com chia para ajudar a emagrecer

Nutricionista sugere a melhor maneira de incluir a chia na alimentação para aproveitar todos os benefícios

Saiba como incluir sementes de chia no cardápio Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock

A semente de chia oferece diversos benefícios para a dieta e para a saúde. Entretanto, para que essas vantagens sejam aproveitadas, é preciso consumi-la corretamente. “A chia deve ser ingerida crua, inteira ou triturada, mas sempre com a casca para aproveitar todos os benefícios”, afirma a nutricionista Izabella Frattezi​.

A semente é bem versátil e pode ser acrescentada em diversas preparações, como no iogurte, na fruta, na salada, na sopa, batida no suco ou em vitaminas, ou adicionada na receita de pães, bolos e biscoitos. “Ela tem um sabor muito leve que não altera o paladar dos alimentos. Sendo assim, pode ser ingerida com quase tudo”, incentiva Izabella Frattezi.

Confira o cardápio preparado pela nutricionista Pérola Ribaldo e veja como incluir a semente de chia na dieta.

Suco de melancia com sementes de chia (Imagem: uladzimir zgurski| Shutterstock)

Café da manhã

1 copo de suco de frutas batido com 1 colher de sobremesa de chia ​

​ 1 fatia de pão de forma light

1 fatia fina de queijo branco

Lanche da manhã

1 xícara de chá de salada de frutas ​

​ 1 colher de sobremesa de chia

Almoço

1 prato de salada de folhas verdes salpicadas com 1 colher de sobremesa de chia

salpicadas com 1 colher de sobremesa de chia 3 colheres de sopa de legumes crus ou cozidos

2 colheres de sopa de arroz

1 colher de sopa de feijão

1 filé de frango grelhado

Lanche da tarde

1 fruta cortada com 1 colher de chá de semente de chia

Jantar

1 prato de salada de folhas verdes salpicadas com 1 colher de sobremesa de chia

3 colheres de sopa de legumes crus ou cozidos

1 filé de peixe grelhado

Ceia