Cardápio de nutrição para veganos

Uma alimentação vegetariana pode trazer inúmeros benefícios para a saúde Imagem: Luis Molinero | Shutterstock

O mundo vegetal possui todos os nutrientes que o corpo necessita, mas é preciso saber como montar um prato equilibrado. Uma alimentação vegetariana estrita, pode, inclusive, trazer inúmeros benefícios para a saúde e ajudar a prevenir diversas doenças.

Por isso, o Guia de Nutrição Vegana da União Vegetariana Internacional (IVU) é tão importante, tanto para os profissionais de saúde quanto para os veganos. Ele foi montado pelo Prof. Dr. Eric Slywitch em parceria com a SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira) e com a ajuda de Marly Winckler, presidente honorária da SVB e presidente da IVU.

Além disso, para respeitar a diversidade internacional, o Prof. Dr. Eric Slywitch escolheu nutricionistas para montar cardápios de lugares específicos do mundo. A seguir, confira o cardápio montado para as pessoas que moram no Brasil criado pela nutricionista Débhora Cristina Pereira de Medeiros.

Café da manhã

Dia 1

Banana amassada/cortada em rodelas com chia e canela (acrescentar por cima)

Sanduíche de pão integral e homus

Dia 2

Mingau de aveia com leite de soja. Depois de pronto, acrescentar maçã picada em cubos, uva-passa e linhaça

Dia 3

Suco de couve com abacaxi, hortelã, chia e gengibre

Tofu grelhado com cúrcuma e pimenta-preta com abacate e azeite

Dia 4

Tapioca com chia recheada com guacamole e melão

Dia 5

Banana amassada/cortada em rodelas com chia e canela (acrescentar por cima)

Sanduíche de pão integral e homus

Abóbora assada com páprica (Imagem: Mike_O | Shutterstock)

Almoço

Dia 1

Salada de agrião com manga e cebola roxa em cubos.

Arroz integral + feijão-carioca

Brócolis no vapor com molho de tahine

Abóbora assada com páprica

Dia 2

Salada de almeirão com alface-lisa

Arroz integral

Feijoada vegana

Couve refogada

Laranja cortada em rodelas

Dia 3

Salada de rúcula com alface-americana

Moqueca baiana

Arroz integral

Dia 4

Salada de escarola com azeitonas pretas

Baião de dois

Mostarda refogada

Couve-flor assada com chimichurri

Dia 5

Salada de repolho roxo e verde, cenoura, maçã e coco fresco

Ervilha fresca refogada com tomate e cebola

Purê misto (batata, mandioquinha e cenoura)

Vitamina de mamão (Imagem: Maria Wan | Shutterstock)

Lanche

Dia 1

Vitamina de leite de soja com mamão, aveia em flocos e pasta de amendoim ou

Mamão com aveia em flocos e pasta de amendoim e 1 copo de leite de soja frio/quente

Dia 2

Mexerica

Castanha-de-caju

Dia 3

Sanduíche de pão integral com tahine e melado

Leite de soja com café coado

Dia 4

Semente de abóbora

Morangos

Dia 5

Sanduíche de pão integral com creme de castanha-de-caju e geleia de goiaba

Água de coco

Hambúrguer de grão-de-bico (Imagem: mariya_evlakhova | Shutterstock)

Jantar

Dia 1

Sopa completa: sopa de feijão-branco com mandioquinha e escarola

Dia 2

Tabule de quinoa (salada de quinoa em grãos cozida com pepino, tomate, cenoura e hortelã)

Hambúrguer de grão-de-bico grelhado no azeite

Catalônia refogada

Beterraba cozida

Dia 3

Salada caprese de tofu com tomate e manjericão

Macarrão integral com molho bolonhesa de lentilhas

Dia 4

Salada de grão-de-bico com tomate, salsinha e molho de tahine

Polenta mole com agrião

Dia 5

Sopa completa: sopa de lentilha com mandioca e couve

Cardápio do Guia de Nutrição Vegana – Slywitch, Eric. Guia de Nutrição Vegana para Adultos da União Vegetariana Internacional (IVU). Departamento de Medicina e Nutrição. 1ª edição, IVU, 2022.