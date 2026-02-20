Cardápio desintoxicante: veja como recuperar o corpo após o Carnaval

Nutricionista explica como inserir na alimentação ingredientes que favorecem o funcionamento do fígado

A alimentação é a base da saúde e do bem-estar. Após o Carnaval, é preciso pensar em um cardápio capaz de ajudar o organismo a reequilibrar os abusos e os excessos cometidos durante a folia, que gastaram mais energia (em todos os sentidos).

Nesse sentido, a Dra. Ana Paula Dias, nutricionista do dr.consulta, explica como se recuperar após o período de folia e investir em um cardápio desintoxicante, ajudando o fígado na eliminação de toxinas e favorecendo o organismo como um todo.

Como se recuperar do pós-carnaval

O consumo excessivo ou concentrado de comidas rápidas, alimentos industrializados e bebidas alcoólicas “intoxica” e prejudica o organismo no curto e no longo prazo. Combinados ainda com o ato de fumar, acabam sobrecarregando ainda mais o fígado, o que leva às noites mal dormidas e à sensação de azia ou estufamento.

Vale lembrar que o fígado é o principal órgão do sistema de eliminação de toxinas do organismo, portanto, sua manutenção exige uma alimentação mais natural e a hidratação adequada, já que 70% do organismo é composto por esse elemento (saliva, lágrima, sucos digestivos, sangue e células). Além disso, é bom lembrar que esse cardápio não deve ser seguido por um período longo, pois acaba sendo bem baixo em questões de proteínas.

O que é um cardápio desintoxicante?

Baseado em um plano alimentar focado em alimentos naturais, o cardápio desintoxicante auxilia o fígado nesta missão de eliminar as toxinas impróprias, ajudando na recuperação. Normalmente, é composto por alimentos mais leves e de fácil digestão, evitando ainda a má digestão comum nesse período.

No grupo, estão predominantemente frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes e oleaginosas, além da água, que beneficia a hidratação, mantendo o organismo mais hidratado e pronto para esse processo.

Portanto, quem quer repor as energias no pós-carnaval deve investir em um cardápio mais seletivo e priorizar sucos e nutrientes reforçados.

Café da manhã

Para o café da manhã, sucos preparados com hortaliças, limão e frutas específicas para limpeza e desintoxicação do fígado e dos rins são uma ótima opção. Os preparos podem conter: abacaxi, maçã, salsão, salsinha, agrião, gengibre, pepino e couve.

Além disso, consuma 2 fatias de pão integral sem glúten, recheado com 1 fatia média de queijo minas frescal ou queijo cottage (pode temperar com azeite, salsa e cebolinha).

Suco verde

Ingredientes

1 talo de salsão

1 galho de salsinha (talo e folhas)

1 maçã descascada

Água

1 limão sem a casca verde (manter a casca branca, mas retirar o miolinho branco)

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Lanche

Opção 1: 1 laranja com casca branca e bagaço;

1 laranja com casca branca e bagaço; Opção 2: 2 castanhas-do-pará sem sal e sem açúcar.

Almoço

Salada crua: rúcula com tomate e rabanete

150 g de peixe (salmão, pescada, sardinha ou saint peter);

Brócolis refogado

refogado 2 colheres de sopa de arroz e 2 colheres de sopa de feijão-preto

1 laranja

Lanche da tarde

Opção 1: 3 colheres de sopa de abacate, 1 colher de chá de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa rasa de açúcar demerara

3 colheres de sopa de abacate, 1 colher de chá de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa rasa de açúcar demerara Opção 2: suco de 1 fatia de melão (2 cm) batido com limão sem a casca verde (com a casca branca e sem o miolinho branco) e folhas de hortelã

suco de 1 fatia de melão (2 cm) batido com limão sem a casca verde (com a casca branca e sem o miolinho branco) e folhas de hortelã 1 castanha-do-pará e 7 amêndoas sem sal e sem açúcar

Jantar

Salada de alface com tomate caqui e nabo ralado

de alface com tomate caqui e nabo ralado Grão-de-bico com atum, cebola, cenoura, pepino e couve-flor

1 fatia de melancia (3 cm).

Cuidados com as dietas restritivas

Apesar de todos os benefícios, o cardápio desintoxicante é entendido como uma dieta restritiva, ou seja, aquela que não é balanceada. Seu consumo deve ser realizado mediante indicação de um nutricionista, responsável por fazer a avaliação nutricional para cada tipo de necessidade e fase da vida.

Para uma alimentação mais completa, é necessário equilibrar vitaminas e minerais, carboidratos, proteínas, gorduras e fibras. Esse conjunto básico reduz o risco de deficiências nutricionais e previne doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e outras.

