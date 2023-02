Cardápio integral: conheça opções práticas e saborosas para inserir no dia a dia

Nutricionista ensina como consumir alimentos integrais nas refeições

Sala de frutas com iogurte é a sugestão para a ceia Imagem: New Africa | Shutterstock

Adicionar alimentos integrais à dieta, além de ajudar no emagrecimento, também favorece a saúde e o funcionamento do corpo. Isso porque eles são benéficos para o trato intestinal, saciam e contêm uma grande quantidade de fibras. Por isso, a nutricionista Renata Fidelis montou uma opção de cardápio para te auxiliar a inserir alimentos integrais no seu dia a dia. Veja!

Desjejum

1 pote de iogurte de aveia light

2 fatias de pão integral light com 1 fatia média de queijo branco light

1 fatia de mamão

Lanche da manhã

1 pera

Almoço

​ Salada de acelga com tomate e cebola

1 xícara de chá de brócolis refogado

4 colheres de sopa de arroz integral

Cogumelos salteados

Manjar de coco light com calda de ameixa

Biscoitos de gergelim são indicados para o lanche da tarde (Imagem: Maryia_K | Shutterstock)

Lanche da tarde

3 biscoitos de gergelim e 1 queijo pasteurizado light

Jantar

Salada de alface, rúcula e rabanete

1 xícara de chá de cenoura e ervilhas salteadas

​ Omelete recheada com ricota

4 colheres de sopa de arroz integral

1 fatia média de manga

Ceia