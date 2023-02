Carnaval: veja como proteger a pele de alergias causadas por maquiagem e brilhos

Médica explica como aproveitar os bloquinhos sem colocar a saúde da pele em risco

Produtos no Carnaval devem ser usados com cuidado para evitar alergia Imagem: Shutterstock

Com a chegada do Carnaval, é comum vermos pessoas explorando a criatividade na hora de criar fantasias para aproveitar os bloquinhos. E para dar aquele toque especial, muitos recorrem ao uso de glitter, tinta e maquiagem. Apesar de ser uma opção divertida, é importante lembrar dos cuidados necessários para evitar reações e problemas de pele.

A Dra. Brianna Nicoletti, alergista e imunologista pela USP e médica do Hospital Albert Einstein, alerta sobre a possibilidade do glitter, da purpurina e, até mesmo, de lantejoulas coladas na pele causarem alergias, dermatite de contato e, consequentemente, uma lesão chamada eczema.

Como utilizar os produtos corretamente

A fim de evitar possíveis problemas na pele, ela orienta: “Alguns dias antes do bloco de Carnaval, cole uma a duas pedrinhas na pele e deixe por um tempo e observe se tem reação”. Se não acontecer nada, é só aproveitar a diversão!

Outra dica é evitar passar glitter na região dos olhos, por conta da sensibilidade da região. Além disso, produtos como tintas e brilhos não devem ser aplicados em áreas irritadas ou com feridas, pois a tendência é que elas piorem.

Deixar a pele saudável e hidratada, além de sempre utilizar um bom protetor solar hipoalergênico no rosto e no corpo todo antes de aplicar makes e pedrarias, ajuda a evitar reações alérgicas.

Limpe a pele da forma correta

Após a folia, é fundamental limpar a pele corretamente. Por isso, a orientação da médica é higienizar a pele com um gel de limpeza adequado, tonificar para regularizar o pH e, depois, hidratar.

Maquiagem em crianças deve ser feita com produtos adequados para elas (Imagem: Shutterstock)

Maquiagem de carnaval para as crianças

Embora as makes coloridas façam sucesso entre as crianças, há ressalvas importantes sobre o assunto. Para a Dra. Brianna Nicoletti, não é indicado que crianças usem maquiagem até os dois anos. Depois desse período, os pais devem cogitar o uso caso o filho tenha discernimento de não levar a mão à boca e aos olhos.

Independentemente da idade, o ideal é que a família opte por maquiagens infantis, uma vez que elas são solúveis em água e têm menos conservantes, para não irritar a pele sensível dos pequenos.

“Os produtos desenvolvidos para adultos contêm uma grande quantidade de conservantes, corantes e fixadores. Portanto, eles não devem ser usados nas crianças, assim como maquiagem de boneca e tatuagens de henna”, completa a alergista.

Atenção ao uso da tinta guache

Tinta guache também não é recomendada para passar no rosto das crianças. Segundo a especialista, embora o produto seja hipoalergênico e atóxico, ele foi desenvolvido para ser usado no papel, e não na pele. “Sua aplicação inadequada pode causar reações alérgicas, irritações e até queimaduras. O mesmo acontece com as tintas plásticas”, alerta Dra. Brianna Nicoletti.

Assim, para as crianças poderem aproveitar a folia, o ideal é que seus rostinhos sejam pintados com tintas infantis específicas para a região. No fim da festa, é fundamental higienizar a pele e aplicar um bom hidratante!

Por Michelly Souza