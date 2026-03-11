Casal perfeito: descubra quais signos têm mais sintonia no amor
Alguns nativos compartilham valores, ritmos emocionais e formas de enxergar a vida que se complementam
No amor, algumas combinações de signos parecem fluir com mais naturalidade. Isso acontece porque determinados elementos — Fogo, Terra, Ar e Água — compartilham valores, ritmos emocionais e formas de enxergar a vida que se complementam. Claro que qualquer relacionamento pode dar certo quando há maturidade e vontade de construir juntos. Ainda assim, a astrologia mostra quais encontros costumam ter mais sintonia.
A seguir, veja as combinações amorosas que tendem a funcionar melhor para cada signo!
Áries
Impulsivo, intenso e apaixonado, Áries gosta de relações cheias de movimento e entusiasmo. Por isso, costuma se dar muito bem com Leão e Sagitário, que compartilham sua energia e espírito aventureiro. Outra combinação interessante é com Libra, signo oposto que traz equilíbrio e diplomacia para a relação.
Touro
Touro valoriza estabilidade, carinho e segurança emocional. As melhores combinações costumam acontecer com Virgem e Capricórnio, que compartilham seu senso de compromisso e praticidade. Câncer também pode formar uma parceria muito afetuosa, trazendo sensibilidade e acolhimento.
Gêmeos
Curioso e comunicativo, Gêmeos precisa de estímulo intelectual no amor. Combina bem com Libra e Aquário, que valorizam o diálogo e a liberdade. Áries também pode ser uma boa parceria, trazendo dinamismo e aventura para a relação.
Câncer
Emocional e protetor, Câncer busca relações profundas e seguras. As melhores conexões costumam acontecer com Escorpião e Peixes, que compreendem sua sensibilidade. Touro também pode ser um parceiro ideal, oferecendo estabilidade e carinho.
Leão
Leão gosta de amar intensamente e de se sentir valorizado na relação. Tem grande afinidade com Áries e Sagitário, que compartilham entusiasmo e paixão pela vida. Libra também pode ser uma combinação interessante, trazendo charme e equilíbrio.
Virgem
Detalhista e dedicado, Virgem prefere relações estáveis e com propósito. Combina bem com Touro e Capricórnio, que compartilham sua visão prática da vida. Escorpião também pode trazer intensidade e profundidade emocional à relação.
Libra
Romântico e diplomático, Libra busca harmonia nos relacionamentos. Tem ótima sintonia com Gêmeos e Aquário, que estimulam conversas e trocas intelectuais. Leão também pode formar uma parceria cheia de charme e cumplicidade.
Escorpião
Intenso e profundo, Escorpião vive o amor com muita entrega. Costuma se conectar fortemente com Câncer e Peixes, que compreendem sua sensibilidade emocional. Virgem também pode ser uma boa combinação, trazendo estabilidade e confiança.
Sagitário
Espontâneo e aventureiro, Sagitário precisa de liberdade no amor. As melhores combinações costumam acontecer com Áries e Leão, que compartilham entusiasmo e energia. Aquário também pode trazer uma relação estimulante e cheia de novidades.
Capricórnio
Responsável e determinado, Capricórnio valoriza relações sólidas e duradouras. Tem grande afinidade com Touro e Virgem, que compartilham sua visão de construção e estabilidade. Escorpião também pode trazer intensidade e profundidade emocional.
Aquário
Independente e inovador, Aquário busca relações baseadas em amizade e liberdade. Combina muito bem com Gêmeos e Libra, que estimulam conversas e ideias. Sagitário também pode trazer leveza e espírito aventureiro.
Peixes
Sensível e romântico, Peixes gosta de relações profundas e cheias de afeto. Costuma se dar bem com Câncer e Escorpião, que compreendem sua emoção. Touro também pode oferecer estabilidade e segurança emocional.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.